La última fecha cierra y Central Córdoba y Lanús empatan 1-1 en el Estadio Madre de Ciudades, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro en Santiago del Estero será el último de la etapa regular del campeonato y, con esta igualdad partical ante el eliminado Ferroviario, el Granate se priva de obtener la localía en el duelo de octavos de final, donde por ahora se cruzará con River. El duelo es televisado por TNT Sports.

Central Córdoba 1-1 Lanús, los goles

Corría media hora de juego en Santiago del Estero cuando el lateral de Lanús abrió involuntariamente el marcador. Después de una llegada al fondo de Leonardo Sequeira, el volante local sacó el centro raso que Guidara, buscando sacarla al córner, terminó metiendo contra su propio arco.

No obstante, el Granate pudo sobreponerse al golpe para poner el 1-1 diez minutos después. Un pase largo de Sasha Marcich encontró la carrera de Marcelino Moreno, que le ganó la posición a puro oficio al zaguero rival para servirle el tanto a Salvio, quien llegó por el medio para empujarla.

Aguerre y un atajadón

Con el duelo todavía 0-0, el guardameta de Central Córdoba ensayó una gran atajada para evitar la caída de su arco. Un córner de Moreno cayó exactamente al punto del penal, donde Ronaldo Dejesús ganó de cabeza llegando desde atrás para meter un testazo de pique al piso que exigió a fondo a un Aguerre que la mandó al córner.

Wlk se perdió su gol

El atacante paraguayo tuvo la apertura del marcador para Lanús, pero desperdició su chance. Tras una recuperación del Granate en campo rival, la pelota le quedó a Moreno, que habilitó la diagonal de un Wlk que, de frente al arco, quiso asegurar el remate ante la salida del arquero pero la terminó enviando muy por encima de la valla.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Facundo Roldán, Nicolás Garrido, Jorge Cáceres; Tiziano Ramírez, Matías Vera; Leonardo Sequeira, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

TV: TNT Sports.

Estadio: Madre de Ciudades.

Árbitro: Álvaro Carranza.

La previa

Después de empatar 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, Lanús llega con su lugar asegurado en los playoffs, así como a la próxima Copa Sudamericana, sin embargo el equipo de Mauricio Pellegrino puede culminar cuarto o incluso tercero, lo que le otorgará la localía en el próximo duelo de octavos de final. Si no pudiese sumar de a tres, su rival será River, al que estarían enfrenando hoy, pero de imponerse en Santiago del Estero escalará al cuarto lugar, lo que lo emparejaría con Barracas Central en La Fortaleza. Si se impone 2-0 o más, jugará ante Belgrano, también en su casa.

El conjunto santiagueño atraviesa un momento complicado: perdió sus últimos tres partidos y viene de caer 2-0 ante Platense. Ya sin Sebastián Domínguez, quien dejó su cargo en la semana quedaron a cargo interinamente Juan Carlos Roldán y Juan Domingo Contreras, quienes serán los encargados de darle cierre al flojo año del cuadro blanco y negro. Central Córdoba fue antepenúltimo en el Apertura, y ahora ocupa la última posición con 10 puntos sobre 45 posibles en el Clausura, terminando como cuarto peor promedio de la categoría y siendo el cuarto elenco con menos puntos del año.