En una batalla tenista espectacular, Ben Shelton venció a Carlos Alcaraz por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (10-7) y terminó con el camino del último campeón en el US Open. El estadounidense se llevó en cinco sets un dramático partido de 4 horas y 28 minutos que finalizó cerca de las 3.30 de la madrugada y le cortó a Charly una extensa racha de 18 triunfos seguidos en torneos de Grand Slam.

Alcaraz, siete veces campeón de Grand Slam, reapareció en el US Open después de cuatro meses de inactividad. Una lesión de muñeca derecha le cortó al murciano gran parte de la temporada, pero más allá de la incertidumbre y la derrota de ayer, lució en plenitud. Otra de las rachas que Shelton le cortó al número 2 del mundo fue el récord de 13-0 en Grand Slams contra rivales estadounidenses. El desenlace necesitó un último tie-break a 10 puntos donde Big Ben terminó imponiéndose por 10-7 para cerrar uno de los mejores encuentros del 2026.

Qué dijo Alcaraz

Más allá de la derrota, Charly se mostró más que conforme con su performance en un partido que le demandó un enorme esfuerzo físico. Incluso, el murciano se sobrepuso a un difícil momento en el tercer set donde se lo vio vomitando en una toalla y desgastado. "Mi expectativa era venir, competir, jugar en este tipo de partidos estando sano. Estuvo reñido. Así que no me voy a sentir decepcionado por no haber ganado al final. Estoy orgulloso de mí mismo, de cómo luché”, dijo un Alcaraz que pasó de atravesar su peor momento físico a ganar el cuarto set por 6-1 y enviar el partido a un quinto capítulo.

"En el quinto set empecé a sentirme cada vez mejor, pero estaba jugando contra uno de los mejores... es una bestia. Shelton es un jugador increíble. Simplemente supo jugar muy bien en cada situación, así que hay que reconocerle el mérito. Pero salgo de la cancha feliz. Salgo de la cancha con una sonrisa, sano y esto es lo que necesitaba”, expresó el ex número 1, que descansará unos pocos días y reaparecerá en la Laver Cup, el torneo de exhibición, que este año se jugará en Londres, del 25 al 27 de este mes.