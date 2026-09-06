Una de las esperanzas argentinas sale a la pista. Tomás Etcheverry enfrenta a Alex Michelsen por los octavos de final del US Open 2026. El argentino, 27° preclasificado, buscará avanzar por primera vez en su carrera a los cuartos de final del Grand Slam estadounidense ante el tenista local en el Grandstand. Luego de vencer a Mariano Navone en la tercera ronda, el Retu pretende igualar lo hecho en Roland Garros 2023, única vez que llegó entre los ocho mejores de un torneo grande.

Etcheverry llega a cuartos tras superar a Navone en el duelo argentino.

Etcheverry atraviesa una gran semana en Nueva York y es, junto a Francisco Cerúndolo, uno de los dos albicelestes que han sobrevivido a la primer semana del US Open. El platense derrotó al checo Vit Kopriva, al británico Jacob Fearnley y a su compatriota Navone. Ahora intentará superar también la que ya es su mejor actuación histórica en el torneo. Será el primer enfrentamiento oficial entre Michelsen y el argentino en el circuito ATP. El norteamericano avanzó a los octavos después de derrotar al español Dani Mérida en la tercera ronda y llega a esta instancia por primera vez en su carrera en Flushing Meadows.

Etcheverry y la oportunidad de volver a los cuartos de un Grand Slam

El argentino busca repetir el resultado que consiguió en Roland Garros 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y protagonizó la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam hasta el momento. En Nueva York tendrá la posibilidad de meterse nuevamente entre los ocho mejores de un Major y seguir avanzando en un cuadro que ya le permitió dejar atrás tres primeras rondas.