Una de las esperanzas argentinas sale a la pista. Tomás Etcheverry enfrenta a Alex Michelsen por los octavos de final del US Open 2026. El argentino, 27° preclasificado, buscará avanzar por primera vez en su carrera a los cuartos de final del Grand Slam estadounidense ante el tenista local en el Grandstand. Luego de vencer a Mariano Navone en la tercera ronda, el Retu pretende igualar lo hecho en Roland Garros 2023, única vez que llegó entre los ocho mejores de un torneo grande.
Etcheverry atraviesa una gran semana en Nueva York y es, junto a Francisco Cerúndolo, uno de los dos albicelestes que han sobrevivido a la primer semana del US Open. El platense derrotó al checo Vit Kopriva, al británico Jacob Fearnley y a su compatriota Navone. Ahora intentará superar también la que ya es su mejor actuación histórica en el torneo. Será el primer enfrentamiento oficial entre Michelsen y el argentino en el circuito ATP. El norteamericano avanzó a los octavos después de derrotar al español Dani Mérida en la tercera ronda y llega a esta instancia por primera vez en su carrera en Flushing Meadows.
Etcheverry y la oportunidad de volver a los cuartos de un Grand Slam
El argentino busca repetir el resultado que consiguió en Roland Garros 2023, cuando alcanzó los cuartos de final y protagonizó la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam hasta el momento. En Nueva York tendrá la posibilidad de meterse nuevamente entre los ocho mejores de un Major y seguir avanzando en un cuadro que ya le permitió dejar atrás tres primeras rondas.