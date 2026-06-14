En lo que fue uno de los partidos más entretenidos de la jornada, Japón consiguió empatar sobre la hora ante Países Bajos por la primera jornada del Mundial 2026. Sin embargo, hay una estadística que los nipones no pudieron quebrar: en cuatro partidos, nunca pudieron ganarle a los neerlandeses. Este empate es apenas el segundo que los asiáticos logran ante la Oranje, el primero por la cita mundialista.

El Mundial 2010, el antecedente previo

La única vez que ambos habían coincidido en una Copa del Mundo fue hace 16 años. En aquella ocasión, la victoria quedó para Países Bajos, que gracias al tanto de Wesley Sneijder se impusieron por 1-0. Aquel equipo neerlandés consiguió luego avanzar a la final en Sudáfrica 2010, la tercera vez y última en la historia en la que estuvieron en el duelo definitivo. No obstante, cayeron ante España en la final por 1-0 en tiempo suplementario.

Los otros dos encuentros fueron amistosos. El primer enfrentamiento entre Países Bajos y Japón fue en 2009 en Enschede, duelo que terminó con una contundente goleada a favor de los europeos por 3-0. Por su parte, en 2013 el cotejo previo a éste que los volvió a encontrar también terminó con empate 2-2 en Genk, Bélgica. 13 años después y por un Mundial, volvieron a repartirse puntos.