En lo que fue sin dudas uno de los duelos del día, Países Bajos y Japón empató 2-2 en el Dallas Stadium por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026 en un verdadero partidazo. Los europeos encontraron la ventaja gracias al testazo de Virgil van Dijk, pero los nipones llegaron a la igualdad con Keito Nakamura y, aunque Crysencio Summerville restableció rápido la ventaja de la Oranje, el equipo Samurai llegaron a una nueva paridad por el cabezazo de Daichi Kamada.

En un duelo que fue de menos a más, si bien ambos tuvieron chances en la primera parte, lo mejor llegó en el complemento. La apertura la puso van Dijk con un anticipo a la altura de su capacidad áerea a los cinco minutos, pero Japón se repuso y a los 11 empató con un disparo de Nakamura, de los más inquietantes de su ataque, que con ayuda de un desvío venció al arquero Bart Verbruggen.

Van Dijk y un gran cabezazo pusieron arriba a Países Bajos. (Foto: AP)

No obstante, todavía faltaban emociones, y Países Bajos volvió a ponerse arriba por intermedio de una gran jugada de Summerville, quien la acomodó de zurda al segundo palo para el 2-1. Parecía que quedaba para los neerlandeses, pero el Samurai tuvo el coraje de ir a buscarlo y encontró el 2-2 sobre el final. Koki Ogawa, que entró desde el banco, ganó de cabeza en un córner y el balón rebotó en Kamada, que "sin querer" fue el autor de la paridad final. Empate que sienta mejor a los nipones, que de ganarle a Túnez ya tendrían medio pie en 16vos. Los neerlandeses están obligados a ganarle a Suecia para evitar sorpresas desagradables.

Países Bajos 2-2 Japón, los goles

El capitán neerlandés impuso su 1.94mts en lo alto para abrir el marcador. Tras la segunda acción de una pelota parada, Ryan Gravenberch encontró al central del Liverpool por el segundo palo y éste, con un gran cabezazo colocado al poste lejano de Zion Suzuki, estableció el 1-0 de los europeos.

A pesar del golpe a los cinco minutos del complemento, Japón logró reaccionar rápidamente y empatar el duelo. Takefusa Kubo intentó desbordar por izquierda y la sacó hacia atrás para Nakamura, que se acomodó para la derecha, disparó y la pelota, desvío mediante, se fue al fondo de la red para el 1-1.

A pesar de esta contestación japonesa, un arresto individual le devolvió la ventaja a Países Bajos apenas siete minutos de pasado el 1-1. Recibió Summerville por la derecha y, ante la imposibilidad de rematar, se acomodó para su zurda e inventó un espectacular remate que se metió por el segundo palo.

Sobre el final, Japón quemó las naves, metió dos delanteros para llenar el área de centros y terminó llegando al 2-2 por la vía aérea. Un centro desde la derecha encontró el testazo de Koki Ogawa que en el medio se desvió en Kamada, que terminó siendo el autor casi involuntario del empate final en Dallas.

Un primer tiempo con chances para ambos

En un partido de dominio repartido, tanto los Samurai como el conjunto europeo contaron con sus ocasiones, pero el primer tiempo se fue sin goles. El que más cerca estuvo fue Japón, primero con un disparo de Hiroki Ito que se fue lejos luego de una buena acción y, ya llegando al descanso, contó con una muy clara de Nakamura con un remate que salió al lado del palo y otro de Ayase Ueda que dio en el lateral de la red.

Del lado neerlandés, llegó poco de manera elaborada pero tuvo dos ocasiones de pelota quieta. La más clara, un cabezazo de Micky van de Ven que el arquero Zion Suzuki llegó a contener dando un rebote y luego la defensa rechazó.

Formaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie De Jong; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

TV: DSports, Telefé, TyC Sports y Disney+.

Árbitro: Ismail Elfath (EEUU).

Estadio: Dallas Stadium

La previa

Uno busca dar el tan ansiado golpe y obtener su primera Copa del Mundo, mientras que el otro dejar de ser sorpresa para volverse en realidad. Neerlandeses y japoneses se verán las caras en un cotejo clave pensando en la primera posición de cara a la clasificación de un Grupo F donde también están Suecia y Túnez.

Con la dirección de Ronald Koeman, un emblema del fútbol neerlandés, Países Bajos llega con una buena nómina. A pesar de la ausencia por lesión a último momento de Jurrien Timber, la Oranje cuenta con un plantel rico en jugadores que figuran en los principales equipos y ligas, encabezado por su central y capitán Virgil Van Djik, pero con futbolistas como Frenkie De Jong, Cody Gakpo entre otros.

Luego de llegar a su duodécima Copa del Mundo luego de clasificar directamente de las Eliminatorias UEFA al quedarse con el Grupo G, los neerlandeses vienen de una inesperada derrota 0-1 ante Argelia y triunfo sobre la hora ante Uzbekistán en sus últimos partidos amistosos antes del estreno de hoy.

Virgil Van Dijk, capitán y referente neerlandés

Enfrente estará Japón, llamado a ser animador y consolidar un gran momento luego de buenos papeles en los últimos dos mundiales. Lideró su grupo en las Eliminatorias de la AFC y tiene en su poder 6 triunfos en fila en duelos de preparación, incluidas victorias ante Brasil, el año pasado, e Inglaterra en Wembley en marzo de 2026. No obstante, las bajas de Kaoru Mitoma, previo a la lista, y del capitán Wataru Endo, ya con los 26 confirmados, perjudican a los nipones de cara al debut.