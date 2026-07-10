En una final intensa, con todos los condimentos de un clásico y un desenlace cargado de tensión, la Academia derrotó 2-1 a River y se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura 2026. El título tuvo un sabor especial: después de 63 años, el conjunto de Avellaneda volvió a levantar un trofeo en Reserva.

El Estadio Florencio Sola fue escenario de una definición vibrante, donde Racing supo aprovechar sus momentos y resistir ante un River que quedó condicionado desde temprano por las expulsiones. Francisco Fraga y Santino Aguirre marcaron los goles del campeón, mientras que Santiago Espíndola había igualado transitoriamente para el Millonario.

El equipo dirigido por Sebastián “Chirola” Romero comenzó mejor y encontró la ventaja pasada la primera media hora de juego. Fraga apareció dentro del área para capturar un rebote y mandar la pelota al fondo de la red, desatando el primer festejo de la Academia.

Pero la historia tomó un giro inesperado antes del descanso. River sufrió dos golpes durísimos: Felipe Esquivel y Thiago Acosta fueron expulsados por acciones violentas sin pelota y dejaron al equipo de Marcelo Escudero con apenas nueve futbolistas para afrontar todo el segundo tiempo.

Con desventaja numérica y obligado a buscar una remontada casi imposible, el Millonario mostró orgullo y carácter. Contra todos los pronósticos, salió decidido en la segunda mitad y encontró el empate gracias a Santiago Espíndola, quien aprovechó un rebote dentro del área para devolverle la ilusión al conjunto de Núñez.

Sin embargo, Racing no perdió la calma. La Academia siguió buscando y, en el tramo final del encuentro, volvió a golpear. Después de una serie de centros al área, Santino Aguirre apareció con un zurdazo preciso para marcar el 2-1 definitivo y desatar la fiesta albiceleste.

El pitazo final confirmó una conquista inolvidable para Racing, que volvió a celebrar un campeonato de Reserva después de más de seis décadas. El último título en la categoría había sido en 1963, y ahora una nueva generación de juveniles quedó en la historia grande del club.

La Academia volvió a gritar campeón. Esta vez, con una final de película, ante River y con una estrella que tardó 63 años en volver a brillar.