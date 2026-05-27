Racing le gana a Independiente Petrolero como local por 1-0, en el marco de la última fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, “La Academia” vence al modesto equipo boliviano con el gol del colombiano Duvan Vergara a los 18 minutos de juego.

Lejos de todas expectativas, y con un profundo malestar en el hincha, Racing encara el cierre del semestre con intensión de aires nuevos para la segunda etapa del año. Sin chances de clasificación, La Academia juega ante el conjunto boliviano ya eliminado y con la confirmación de la salida de Gustavo Costas como DT, y con Sebastián Romero y Luciano Aued como interinos.

A la floja campaña en el torneo continental se le sumó el andar irregular en el torneo Apertura donde quedó en cuartos de final. Los resultados provocaron la salida del Ídolo racinguista del banco de suplentes, y reproches contra la dirigencia encabezada por Diego Milito y Saja.

La Academia enfrenta al conjunto boliviano ya eliminado con dupla interina tras salida de Costas.

EL rival de turno será el elenco boliviano, rápidamente eliminado. En Sucre el triunfo fue para el conjunto argentino por 3-1, siendo el único en la fase de grupo.

Botafogo ya se aseguró la clasificación a octavos con 13 puntos, mientras que Caracas dio la sorpresa sacando un empate en la pasada fecha ante Racing, punto que le permitió sumar 9 y asegurarse el segundo puesto. La Academia tiene 5, mientras que Independiente Petrolero no sumó unidades en el Grupo E.

Diego Milito, el Blanco de todas las críticas por parte del hincha.

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez, Gonzalo Sosa. DT: Sebastián Romero y Luciano Aued.

Independiente: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Luis Palma, Eduardo, Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Diego Navarro, Willie Barbosa, Rudy Cardozo; Rodrigo Rivas. DT: René Hinojosa.

Datos del partido:

Hora: 19.00

Árbitro: Augusto Aragon (ECU)

VAR: Kevin Pazmiño (PER)

Estadio: Cilindro de Avellaneda