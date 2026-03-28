La pelota no para ni por la doble FIFA estipulada y esta noche es el turno de Racing ante San Martín de Formosa por los 32avos de final de la Copa Argentina, partido que se pone en marcha a las 21:15 en la cancha de Banfield.

Previo al clásico de Avellaneda ante Independiente del próximo fin de semana, el conjunto de Gustavo Costas rendirá examen cerca de casa ante el rival del Federal A viene de vivir la misma experiencia en la undécima edición contra Racing en lo que fue derrota por 3 a 1 en la provincia de Chaco.

Esta vez, la organización no fue tan generosa con los hinchas del Norte que la tendrán difícil y costosa para llegar al sur del Gran Buenos Aires.

En principio, la idea del entrenador del conjunto de Avellaneda no será rotar demasiado. La ausencia de Gabriel Rojas, citado por la Selección Argentina, es una pieza importante en la última línea, pero en ofensiva está todo dado para que Adrián Maravilla Martínez continúe sumando minutos desde su lesión.

La mala noticia en la previa tuvo que ver con el ex Huracán Matko Miljevich, quien sufrió lesiones el jueves por la noche en un intento de robo y como consecuencia de ello terminó abandonando el hotel de la concentración.

Por el lado del equipo del ascenso, ya debutó en la temporada del Federal A actual y fue victoria en la primera fecha. Tomará lo de esta noche como una linda oportunidad de ponerse en la primera plana de todos los sitios nacionales para ratificar su buen comienzo de año.

Probables formaciones

Racing: Matías Tagliamonte; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Alan Forneris; Tomás Conechny, Adrián Martínez, Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas

San Martín de Formosa: Kevin Humeler; Blas Finardi, Oscar Piris, Dylan Leiva, Agustín Griego; Ricardo Tapia, Marcelo Bobadilla, Oscar Chiquichano, Gervasio Núñez; Lautaro Ceratto, Ramón Ledesma. DT: Marcelo Rubino.