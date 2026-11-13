Racing tiene una noticia para celebrar en medio de un cierre de temporada complicado. Valentín Carboni está de regreso. Después de nueve meses de recuperación por una grave lesión en su rodilla derecha, el delantero volvió a integrar una lista de convocados y se prepara para tener su esperado reencuentro con las canchas.

La Academia se medirá este viernes ante Colo-Colo, en Chile, en un amistoso que marcará el último compromiso del año para el conjunto de Avellaneda. Entre los nombres de la nómina elegida por Sebastián Romero apareció el del atacante de 21 años, una de las grandes apuestas del club a comienzos de la temporada.

"Estoy muy ansioso por esta noche", expresó Carboni, que viajó junto al plantel y estará a disposición del cuerpo técnico. La expectativa está puesta en que pueda ingresar durante el segundo tiempo y comenzar a sumar rodaje después de una recuperación extensa y exigente.

Una lesión que frenó su llegada a Racing

Carboni había llegado a Racing como uno de los refuerzos más importantes del mercado de pases. Su incorporación generó expectativas por su recorrido internacional y por haber formado parte del plantel campeón de la Copa América 2024 con la Selección argentina.

Sin embargo, su paso por Avellaneda tuvo un comienzo difícil. A las pocas semanas de su llegada sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

Desde entonces comenzó un largo proceso de rehabilitación, con trabajos físicos y específicos para recuperar la estabilidad y la confianza en la rodilla. Ahora, después de nueve meses, vuelve a aparecer entre los convocados y tendrá la posibilidad de empezar a recuperar el ritmo futbolístico.

El delantero pertenece al Inter de Milán y se encuentra a préstamo en Racing. Según lo informado, la institución de Avellaneda acordó extender la cesión por una temporada más, por lo que podrá seguir contando con él de cara al próximo año.

Carboni no es la única novedad en la lista de Racing

La convocatoria para el amistoso ante Colo-Colo también dejó otras novedades. Una de ellas fue la presencia de Matko Miljevic, quien había perdido consideración después de la derrota frente a Belgrano y no había vuelto a integrar una nómina desde aquel encuentro.

Entre las ausencias aparece Adrián Martínez, que sufrió un desgarro en la victoria por 2-1 frente a Aldosivi, en el Cilindro, por la penúltima fecha del campeonato.

Tampoco estarán los juveniles Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Alejandro Tello, quienes fueron convocados a la Selección argentina Sub-20.

Racing cerrará su calendario con un amistoso internacional y una noticia que invita a mirar hacia adelante. Después de meses de incertidumbre y rehabilitación, Carboni vuelve a estar disponible. El desafío ahora será recuperar su mejor versión y convertirse en una alternativa importante para la próxima temporada.