El 2 a 0 en contra en su visita a Barracas Central por la última fecha del Torneo Clausura 2026 le puso fin a una campaña de terror para Racing Club. Tras Habier disputado el partido de este viernes, el plantel de Avellaneda inició su período oficial de vacaciones.

Despedida tempranera para uno de los grandes del fútbol argentino que llegó al último compromiso sin chances matemáticas de nada, pero con deseos de no entregar su honor deportivo ante un rival directo de Independiente en el afán del clásico rival por llegar a la Copa Sudamericana del año nuevo.

La actualidad de los clubes de Avellaneda no es buena, pero el vecino académico todavía se ilusiona con volver al campo internacional, plaza que Racing abandonará tras 12 años ininterrumpidos.

Diego Milito, el presidente de Racing es el apuntado por los hinchas después del mal 2026 en la Liga Profesional.

Barracas no sólo necesitaba los tres puntos ante La Academia, sino también hacerlo por buena diferencia de gol para ponérselo más difícil al Rojo y es por eso que la semana previa se cargó de opiniones en el mundo Albiceleste.

Pero lo que terminó sucediendo fue lógico. A nadie puede escandalizar la derrota del club presidido por Diego Milito, la novena en el segundo semestre en la Liga Profesional.

Tocó fondo

Con todos los resultados puesto, Racing quedó en el fondo de la Tabla B. Incluso todavía puede ser superado por Banfield, si es que el Taladro gana esta noche como local de Atlético Tucumán.

Si eso sucede, los ahora dirigidos por Sebastián Romero sólo habrán sumado más puntos que los dos descendidos: Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata.

Sin clasificación a copas internacionales, pensando en el promedio de la próxima temporada perderá un año de 70 puntos (2024) y se quedará con los 53 del 2025 y los 36 actuales.

Por supuesto que en el medio habrá una renovación total por parte de la dirigencia. A partir de la llegada de un entrenador de renombre y el recambio de futbolistas para apuntalar un proyecto que tiene desencantado al hincha y muy preocupados a sus dirigentes.