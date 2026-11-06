El Torneo Clausura 2026 comienza a despedirse de su fase regular y Barracas Central y Racing se enfrentarán este viernes, desde las 15, en un partido con objetivos diferentes. El Guapo quiere cerrar de la mejor manera su participación y llegar fortalecido a los playoffs, mientras que la Academia intentará conseguir su segunda victoria consecutiva para terminar el campeonato con otra imagen.

El encuentro se disputará en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 16, con arbitraje de Darío Herrera y televisación de ESPN Premium. Aunque los dos equipos llegan con realidades diferentes, buscarán sumar en una última jornada que marcará el cierre de sus recorridos en esta instancia del certamen.

Barracas llega clasificado y quiere sostener su buen momento

El conjunto dirigido por Damián Ayude atraviesa un presente positivo y ya tiene garantizado su lugar entre los ocho mejores de su zona, por lo que disputará los octavos de final del campeonato.

Su última presentación fue un empate agónico 2-2 frente a Belgrano en Córdoba, donde consiguió rescatar un punto fundamental para sellar su clasificación. Además, el Guapo acumula cinco encuentros sin derrotas en el Clausura y apenas perdió uno de sus últimos nueve compromisos, ante Independiente Rivadavia.

Con la tranquilidad de tener el boleto asegurado, Barracas buscará aprovechar su localía para cerrar la fase regular con una nueva alegría y llegar con confianza a los cruces eliminatorios.

Racing busca otra victoria para despedirse del torneo

Del otro lado estará una Academia que llega con la necesidad de cambiar la imagen que dejó durante el campeonato. El equipo de Sebastián Romero ya no tiene posibilidades matemáticas de ingresar a los playoffs, por lo que afrontará la última jornada con el objetivo de sumar y terminar el Clausura de la mejor manera posible.

Racing viene de conseguir un triunfo por 2-1 frente a Aldosivi, resultado que sentenció el descenso del conjunto marplatense a la Primera Nacional. Ahora intentará encadenar su segunda victoria consecutiva, algo que le permitiría cerrar con mejores sensaciones una campaña que estuvo lejos de las expectativas.

Para este compromiso tendrá una ausencia importante: Adrián Martínez. El goleador sufrió una lesión muscular en el recto anterior derecho y no estará disponible para el último partido de la fase regular.

Las probables formaciones de Barracas Central y Racing

Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Iván Tapia, Dardo Miloc; Rodrigo Bogarín, Tomás Porra, Gonzalo Maroni; Facundo Bruera. DT: Damián Ayude.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Elías Torres o Francisco Fraga. DT: Sebastián Romero.

Barracas Central vs. Racing: horario, árbitro y dónde ver en vivo

Partido: Barracas Central vs. Racing.

Competencia: Torneo Clausura 2026.

Fecha: 16ª jornada.

Día: viernes.

Horario: 15:00.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Fabrizio Llobet.

Televisión: ESPN Premium.

Con los playoffs en el horizonte para Barracas y la despedida de la fase regular para Racing, el cruce tendrá dos motivaciones distintas, pero un mismo objetivo inmediato: cerrar el Clausura sumando de a tres.