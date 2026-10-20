Después del cruce con los hinchas que se hizo viral, Racing decidió aplicarle una multa económica a Alfonso Espino luego de su polémico episodio con los hinchas tras el empate 1-1 ante Independiente, en el clásico de Avellaneda. La dirigencia encabezada por Diego Milito resolvió sancionar al lateral uruguayo por los insultos y el gesto de mostrarle la panza a la tribuna cuando se retiraba del campo de juego del Cilindro.

El episodio ocurrió al finalizar el partido, cuando los futbolistas de la Academia se marchaban bajo una fuerte silbatina e insultos, entonando el grito de guerra "que se vayan todos". Espino respondió a los reproches de algunos simpatizantes, se levantó la camiseta y les mostró el abdomen, en una reacción que quedó registrada en imágenes y se viralizó en las redes sociales. El defensor, que no jugó el partido ante Independiente, venía de recibir cuestionamientos por su estado físico y su rendimiento.

La sanción será económica y, por ahora, no contempla una medida deportiva. La dirigencia tampoco informó el monto de la multa hasta el momento. Espino llegó en julio de este año a Racing procedente de Rayo Vallecano, y todavía busca consolidarse en el equipo, donde apenas disputó un puñado. No obstante, el incidente con los hinchas sumado al muy mal presente futbolístico de la Academia decantaron en un pedido unánime de la gente de que no vista más la camiseta del conjunto de Avellaneda.

Las disculpas de Espino

Tras la enorme repercusión del inicidente, Espino reconoció su error y pidió disculpas públicamente en redes sociales. En su mensaje, admitió que reaccionó mal, aunque explicó que se sintió afectado por los agravios personales que recibió. "En ese clima no aguanté una falta de respeto hacia mi persona y reaccioné mal, no hay dudas de eso", expresó en parte de un largo escrito en el que también aceptó las consecuencias de su comportamiento y aseguró que seguirá trabajando para ayudar al equipo.