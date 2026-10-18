Después de lo que fue el empate 1-1 de Racing en el clásico de Avellaneda ante Independiente, volvió a darse un escenario que se hizo habitual en los últimos tiempo: la gente de la Academia despidió con silbidos e insultos al equipo. Además del "que se vayan todos", los hinchas volvieron a apuntar nuevamente contra el presidente Diego Milito.

La igualdad ante el Rojo en el Cilindro encendió a una hinchada que ya tiene agotada la paciencia hace rato. Los silbidos, los insultos y el canto de “que se vayan todos” volvieron a resonar en Avellaneda como pasó en la derrota ante Belgrano del fin de semana pasado. Además, inmediatamente después del grito de guerra, el cántico se volvió directamente en contra del presidente: "Milito, hijo de p..., la p... que te parió", bajó también de las tribunas del Presidente Perón.

Con el 1-1, la situación de Racing se volvió más que comprometida: sigue antepenúltimo en la Zona B con 12 puntos, lejos de la zona de playoffs. En un semestre donde no jugó Copa Sudamericana tras quedar eliminado, se quedó afuera ante Boca tras ir ganando por dos goles, lo que decantó en la salida de Juan Pablo Vojvoda y comenzó el interinato de Sebastián Romero, quien hasta ahora tampoco ha podido torcer la historia.