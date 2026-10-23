Se disputa en Entre Ríos, el campeonato Mundial de Canotaje en su especialidad Maratón. El neuquino Franco Balboa quedó a un paso de la medalla tras quedar en la cuarta colocación en la prueba de Short Race.

La competencia de 3.4 kilómetros, que contó con dos acarreos y tres vueltas, fue ganada por el sudafricano Hamish Lovemore, quien registró una marca de 11:20.92. segundo escalón para el danés Mads Pedersen (11:23:46) mientras que Fernando Pimento de Portugal (11:24,45) completó el podio.

Para Franco Balboa, fue la primera de sus dos presentaciones que tendrá en la gran cita. El neuquino registró un tiempo de 11:25:54, colocándose en la cuarta colocación. A lo largo de la final, se mantuvo siempre en el cuarteto de punta, peleando hasta el final por una medalla.

El día previo, el palista había ganado su serie con una marca de 12 minutos, 3 segundos y 17 centésimas, despertando una gran expectativa para la delegación Argentina.

Cuándo vuelve a participar Balboa

El sábado será la segunda presentación del palista provincial, esta vez en la Maratón de 30 kilómetros. En esta modalidad, los palistas deben completar varias vueltas al circuito del río Gualeguaychú y realizar porteos, tramos en los que salen del agua, cargan el kayak por la playa y vuelven a embarcar.

Posteriormente, el domingo 25 desde las 15hs será el turno del K2 juvenil , donde los neuquinos Baustista Sandoval, y Cristian Esparza dirán presente en los 22.5 kilómetros.

La presente edición del mundial es la primera en la historia que se disputa en Sudamérica. Gualeguaychú está mostrando un gran nivel de organización y competencia.