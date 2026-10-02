El Rally de Marruecos 2026, cuarta y penúltima fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid W2RC completó este jueves su tercera etapa de motos, donde el neuquino Juan Santiago Rostan finalizó en el lugar 45° donde registró un tiempo de 5 horas 29 minutos 11 segundos, el ganador fue el argentino de Salta Luciano Benavides que tardó 3 horas 55 minutos 36 segundos aventajó al neuquino en 1 hora 33 minutos 35 segundos.

En la general el representante patagónico se ubica en el puesto 40° donde acumula luego de tres etapas y un prólogo un tiempo de 14 horas 2 minutos 7 segundos en la categoría 2R.

No fue una buena jornada para Rostan que adimitó finalizada la prueba que "cometí un error de navegación el cual me hizo perderme 40 minutos. Cuando me acomodé, el objetivo fue empujar para recuperar la mayor cantidad de posiciones. Ahora a descansar que quedan las últimas dos etapas de este tremendo rally".

En la clasificación provisoria de la carrera, que tomaron varios medios, se lo daba en el puesto 35° luego fue recargado y finalizó diez puestos más atrás, en tanto en la general se lo daba 44°, pero en realidad está 40°.

Rally Marruecos 2026: Benavides gana etapa y Rostan avanza en la general

Luciano Benavides ganó este jueves la tercera etapa con llegada en Zagora, y se prendió en la lucha por la carrera. El piloto de KTM completó la especial con las bonificaciones incluidas, y ascendió al segundo puesto de la clasificación general confirmada. La victoria representó su 20.º triunfo en el Mundial de Rally Raid (W2RC) y el primero desde el prólogo del Desafío Ruta 40 de esta temporada. El argentino encabezó una jornada que también dejó al español Edgar Canet como nuevo líder de la competencia.

La competencia continuará este viernes 2 de octubre con la cuarta y penúltima etapa, un recorrido con salida y llegada en Zagora. Para las motos, la organización anuncia 321 kilómetros de especial y 132 kilómetros de enlace, que completarán una jornada de 453 kilómetros.

La clasificación la encabeza el trio del equipo KTM Red Bull, con el liderazgo del español Edgar Canet con 10 horas 29 minutos 2 segundos, a 1 minuto 25 segundos se ubica el salteño Luciano Benavides y tercero el australiano Daniel Sanders a 1 minuto 30 segundos.

Con los tres primeros separados por apenas un minuto y medio, la pelea entre los pilotos de KTM llegará abierta a esta nueva etapa especial. Benavides buscará sostener el impulso de su victoria y seguir recortando diferencias antes del cierre del rally, previsto para el sábado.