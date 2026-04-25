La segunda fecha del campeonato 2026 del Rally Neuquino se correrá este fin de semana en Bajada del Agrio. Como es costumbre, la acción comenzará el viernes, con la clásica rampa de largada, mientras que los tramos de velocidad se cumplirán entre sábado y domingo, con un total de 211,35 kilómetros en la suma de los seis parciales y los enlaces. Con 52 inscriptos, cinco más que los participantes en Las Coloradas, donde arrancó la temporada.

Será la carrera número 130 del historial de la Asociación de Pilotos Patagónicos de Rally y Navegantes del Sur (Appryn Sur), organizadores de la prueba.

El cronograma de la carrera

Sábado 25 de abril

PE 1, Tomatera-Mallín Quemado, 16,47 km, 10.13

PE 2, Ruta 40-Chacras, 11,10 km, 12.01

PE 3, Tomatera-Mallín Quemado, 16,47 km, 13.34

PE 4, Ruta 40-Chacras, 11,10 km, 15.22

Domingo 26 de abril

PE 5, Ruta 40-Quili Malal, 11,20 km, 9.08

PE 6, Quili Malal-Ruta 40, 11,55 km, 11.06

Total de pruebas especiales: 77,89 km. Total de enlaces: 133,46 km. Total de la carrera: 211,35 km

Serán 52 los participantes. La categoría A6 es la más numerosa y tiene 13 inscriptos. Además, hay 9 en la N2L y en la N2, 8 en la RC5, 6 en la A7, 4 en la A1 y 3 en la A2. Sobresale la presencia del último ganador Daniel Llanos (A6), además de pilotos de renombre como Adrián Altamirano, quien no estuvo en la primera fecha, Mario Villanueva (padre e hijo), Matías Cáceres, Claudio Bustos y Roberto Semper, quien también tendrá su debut en la temporada 2026.

En la jornada inaugural también se impusieron Juan Lovagnini (A7), Miguel Radomich (RC5), Miguel Huenulao (N2L), Mauricio Zúñiga (N2), Facundo Lillo (A1) y Brian Robla (A2).