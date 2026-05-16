Sociedad Sportiva de Bahía Blanca se aseguró invicto el número uno en su grupo tras ganarle a Marabunta RC de Cipolletti por 64 a 0 (24 a 0 al término del primer tiempo). Con este resultado la Zona 1 del Campeonato Regional Norpatagónico de rugby, certamen que agrupa a clubes de las uniones Sur y Alto Valle y que este sábado disputó parcialmente la tercera y últma fecha de la fase clasificatoria.

El partido se jugó en la cancha principal (la número 22) de La Carrindanga, donde el árbitro fue Santiago Bevaqua (de la Unión del Sur). También hubo éxito local en Intermedia por 40 a 0. Con este resultado el equipo de Cipolletti quedó segundo, aunque ahora hay que esperar los resultados de la última fecha en la Zona 2, donde este domingo Universitario (ubicado segundo en las posiciones) visitará a Neuquén RC (que ocupa el primer lugar) en San Martín al 8.000 en la capital provincial y Santa Rosa RC (tercero) recibirá al otro elenco neuquino, Patagonia, que se encuentra en la cuarta ubicación.

Definición Insólita

En función de los resultados del domingo las semifinales si quedaran configuradas con enfrentamientos entre clubes de una misma unión, estos cotejos no se jugarán. Se tomará como resultado el partido entre sí obtenido en los respectivos torneos locales. Es un sistema rebuscado, pero que resuelve la cuestión de fondo, el calendario y la falta de fechas

Recordemos que el próximo sábado 23 de mayo en Bahía Blanca se disputará la última fecha del Oficial Oro de la URS (Unión Rugby del Sur). Mismo día para el cruce Neuquén RC-Marabunta por una de las semifinales del Regional Patagónico (la final va el sábado 20 de junio). Por lo tanto, también la definición del Norpatagónico se verá postergada, probablemente para alguna ventana del Regional Pampeano.

Marabunta RC cayó sin atenuantes ante Sociedad Sportiva

Ganó Roca

El Rojo se impuso en el Paraje Padre Stefenelli por 47 a 17 a El Nacional de Bahía Blanca en partido por el tercer puesto de la Zona 1 y la ventaja de localía en las semifinales de Plata. Con este resultado los rionegrinos deberían enfrentar en semifinales de Plata al cuarto de la zona 2 (Patagonia de Neuquén), pero será un partido que tampoco se jugará según el reglamento de la competencia. En Intermedia también hubo triunfo de los del alto valle rionegrino por 52 a 33.