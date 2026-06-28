Campeonato Provincial de Fútbol 6 para mayores de 30 en Neuquén

La Comisión de Fomento Ramón Castro fue sede del Primer Campeonato Provincial de Fútbol 6 para mayores de 30 años, actividad del programa Cultivando Identidades que impulsa la secretaría de Deportes, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura. El certamen convocó a 180 deportistas de 14 delegaciones provenientes de las comisiones de fomento de las regiones del Pehuén (Ramón Castro y Villa Puente Picún Leufú); del Limay (El Sauce) y Alto Neuquén (Los Guañacos).

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, felicitó a los participantes e invitó a que se sumen más equipos para continuar el trabajo conjunto. “Nuestro gobernador Rolando Figueroa nos ha pedido que lleguemos a todo el interior y este es el camino: trabajar con cada comisión, comunidad mapuche y paraje de la provincia con un proyecto inclusivo”, afirmó.

El torneo se enmarca en el programa Cultivando Identidades, que tiene como objetivo fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad y está destinado a las personas que integran municipios de, comisiones de fomento y comunidades mapuche, con el fin de promover la actividad física, la integración y el desarrollo del deporte comunitario en cada rincón de Neuquén. tercera.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone

Sobre este punto, Claudio Moyano, director de Relaciones Institucionales y Enlace Deportivo de la secretaría de Deportes, destacó que “la política pública que construimos está basada en un diagnóstico previo de las necesidades de la localidad sobre la cual implementamos los ejes de trabajo”, al tiempo que adelantó: “se vienen muchas actividades más, considerando el gran impacto que tuvo la realización de este certamen”.

Nicolás Sifuentes, presidente de la Comisión de Fomento de Ramón Castro, anfitrión del encuentro, resaltó: “hubo mucha expectativa por la realización del torneo, que se disfrutó y vivió como una gran fiesta deportiva”.

En la misma línea se pronunciaron la presidente de la Comisión de Fomento de Aguada San Roque, Andrea Campo, y los presidentes de las comisiones de fomento de El Sauce, Edgardo Torres; de Villa Puente Picún Leufú, Ramón Cuevas; y de Los Guañacos, Sergio Sepúlveda.