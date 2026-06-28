Los seleccionados argentinos de beach handball cerraron una actuación histórica en el Campeonato Mundial disputado en Croacia. El equipo femenino, Las Kamikazes, se consagró campeón del mundo, mientras que el seleccionado masculino obtuvo la medalla de bronce, consolidando a la Argentina entre las principales potencias de esta disciplina.

Neuquén tuvo una participación destacada en ambos planteles con cinco representantes. En el equipo campeón estuvieron las neuquinas Gisella Bonomi y Delfina Gratti, mientras que en el seleccionado masculino integraron el plantel Nicolás Millet, Bautista Dirr y Lucas Coronel. En ambos elencos hubo jugadores de Río Negro, a Agostina Arcajo en la rama femenina y Santino Spósito, Santiago Vidondo, Nahuel Baptista, todos oriundos de Viedma

Bonomi volvió a ser una de las figuras del conjunto nacional y aportó toda su experiencia para que Las Kamikazes alcanzaran un nuevo título mundial, coronando una campaña sobresaliente.

Las Kamikazes derrotaron 2 a 1 a Dinamarca en la final con parciales de 20 a 14, 14 a 27 y 6-2 en shoot-outs. De esta manera, se tomaron revancha de la final perdida hace dos años contra Alemania. El equipo nacional era candidato después del título en los World Games en China en 2025.

Por su parte, la selección masculina logró la medalla de bronce en el partido por el tercer puesto al vencer a Croacia por 2 a 1. Además de ser locales, los europeos eran los últimos campeones del mundo.

El gobernador de la provincia de Neuquén Rolando Figueroa celebró el desempeño de ambos seleccionados y el protagonismo de los deportistas de la provincia.

"Vivimos estos resultados con una enorme felicidad. Que cinco neuquinos hayan sido protagonistas de este logro histórico de la Argentina demuestra el talento y la cultura del esfuerzo que hay en nuestra provincia. Vamos a seguir acompañando a nuestros deportistas porque invertir en ellos es invertir en el futuro de Neuquén", expresó el primer mandatario provincial.