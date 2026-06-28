Neymar tuvo su debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la victoria de Brasil por 3 a 0 ante Escocia, luego del cual no pudo contener las lágrimas de emoción. Este sábado, el crack brasileño fue noticia por el millonario reloj que compró.

El delantero de Santos aprovechó la tarde libre y visitó la exclusiva joyería Jacob & Co en Nueva Jersey, donde adquirió la pieza valuada en alrededor de un millón de dólares y los sumará a su larga colección de distintos relojes de marcas reconocidas.

El propio Jacob Arabo, dueño de la boutique y con casi cinco millones de seguidores en Instagram, publicó un divertio video en las redes sociales a las risas con Ney mientras le hace la entrega de la joya. Además de una serie de fotos junto al talentoso futbolista.

Mientras tanto, Neymar se prepara para volver a sumar minutos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde la Selección de Brasil, comandada por Carlo Anchelotti, se enfrentará con Japón este lunes desde las 14 en el Houston Stadium por un lugar en los octavos.