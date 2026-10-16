Ramón Díaz volvió a meterse en la escena de River con una declaración que no pasó inadvertida. En medio de los rumores que lo ubican como uno de los candidatos para asumir la conducción técnica en 2027, el riojano rompió el silencio, negó que haya recibido un llamado de la dirigencia y, al mismo tiempo, dejó una frase que alimenta la ilusión de un posible regreso.

“Nadie habló conmigo ni con Emiliano”, aseguró el entrenador, en referencia a su hijo y colaborador, al descartar que exista una negociación formal para suceder a Leonardo Ponzio, quien se encuentra al frente del equipo de manera interina.

Pero la otra parte de su declaración fue la que encendió las expectativas. Durante una entrevista con el periodista Hernán Castillo, en el programa “Y ya lo ve, y ya lo ve”, emitido por Love ST, Díaz reveló que rechazó una propuesta importante mientras espera una oportunidad para volver a ponerse el buzo del Millonario.

“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé”, confesó el entrenador, una frase que deja en evidencia que su deseo de regresar a Núñez sigue vigente, aunque por ahora no haya conversaciones oficiales.

River, sin respuestas y con el futuro en discusión

La aparición pública de Ramón Díaz se produce en un momento delicado para el conjunto de Núñez. El empate 1-1 frente a Sarmiento volvió a dejar interrogantes sobre el rendimiento del equipo y aumentó la incertidumbre en torno a quién será el encargado de conducir el proyecto deportivo a largo plazo.

River quedó en el octavo puesto de la tabla anual y en el noveno lugar de la Zona B del Torneo Clausura, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Un escenario que obliga a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo a seguir de cerca la evolución del equipo y evaluar los pasos a seguir.

En principio, la intención era definir el futuro del banco de suplentes hacia el cierre del año. Sin embargo, los resultados y la necesidad de encontrar una respuesta futbolística podrían modificar esos plazos.

¿Se abre la puerta para una cuarta etapa?

Ramón Díaz es uno de los nombres con mayor historia en River y su posible regreso siempre despierta expectativa entre los hinchas. El entrenador ya tuvo tres ciclos al frente del equipo y dejó una huella marcada por los títulos conseguidos durante su paso por la institución.

Por ahora, no hay contactos formales confirmados y el propio riojano se encargó de aclararlo. Sin embargo, su confesión sobre Corinthians vuelve a instalar una pregunta inevitable: ¿espera una oportunidad concreta para regresar al club de sus amores?

Mientras River busca recuperar el rumbo, el próximo compromiso ante Belgrano, en Córdoba, será una nueva prueba para el equipo y también una referencia para una dirigencia que deberá decidir cómo afrontar el futuro. Ramón, por su parte, ya dejó en claro que la posibilidad de volver sigue estando entre sus planes.