Leonardo Ponzio tiene los días contados en River Plate y desde la dirigencia ya dejaron trascender que, si el equipo no gana el domingo en Córdoba ante Belgrano, Ramón Díaz podría volver a ser el técnico en el Superclásico ante Boca.

La 13ª fecha del Torneo Clausura 2026 se presenta decisiva para el ex mediocampista central, llamado de urgencia ante el alejamiento de Eduardo Coudet en un interinato con deseos de que funcione para subsanar errores de la dirigencia.

La noticia de un posible retorno de Ramón comenzó a tomar forma el día en que el DT rechazó una oferta millonaria del Corinthians de Brasil. Su hijo Emiliano y ayudante de campo alimentó aún más esa chance al expresar en redes que quería estar junto a su padre para ayudarlo a cumplir el último sueño.

Ramón Díaz dejó de ser el DT de River en 2014, cuando arrancó la era de Marcelo Gallardo.

Después de eso, River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto sin conformar a nadie y luego empató con Sarmiento en Junín. Postergó su compromiso de la 11ª fecha en la provincia de Buenos Aires y pasó más de 20 días sin actividad oficial.

Además, el rendimiento individual de sus grandes figuras es de regular a malo y en este momento se encuentra afuera de los playoffs y rasguña un puesto por tabla general en la próximo Copa Sudamericana.

Incómodo, pero respetuoso

En conferencia de prensa posterior al empate en Junín, Ponzio fue consultado respecto a la instalación del nombre de Ramón Día de cara al 2027 y el actual entrenador Millonario respondió: “Este club es el hoy, porque después ya es tarde”.

Referente de la institución, el santafesino formaba parte del Consejo de Fútbol y dejó esa función para sacar la situación tras la ida de Chacho Coudet. Apenas seis partidos después ya le indicaron la puerta de salida.