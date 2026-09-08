Vuelve a rodar la pelota en la competencia más prestigiosa de Europa y del mundo, la UEFA Champions League 2026/27 da comienzo este martes con seis partidos. En la edición número 72 del torneo, el encuentro destacado del día será la visita del Inter de Lautaro Martínez al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Además, el Manchester City, con Enzo Fernández en sus filas visita al Porto en otro de los duelos atractivos.

El conjunto Merengue viene de una derrota amarga ante el Real Betis el pasado fin de semana, donde Kylian Mbappé falló un penal en el final del encuentro. En la competencia que mejor conoce y con la vuelta de José Mourinho, un entrenador que sabe lo que es ganarla aunque no con Real Madrid, buscará empezar con el pie derecho ante su gente en el Santiago Bernabéu.

Por el lado del Inter, llega revitalizado luego de un gran triunfo 3-2 ante Napoli en el Giuseppe Meazza tras remontar una desventaja de dos goles y en el que Martínez fue el gran héroe con un doblete. El capitán del Neroazzurro, uno de los argentinos nominados al Balón de Oro, buscará comandar a su equipo a una nueva final de Champions en esta campaña.

Los partidos de la jornada

El día martes tendrá seis cotejos, donde podría haber algún protagonismo argentino además de las participaciones de Lautaro Martínez y Enzo Fernández. El Aston Villa, ya sin Dibu Martínez pero con Emiliano Buendía y Alejandro Garnacho visita al Brujas de Bélgica en uno de los partidos que abre la jornada, en tanto que Villarreal, con Juan Foyth, visita al Borussia Dortmund y otro español, el Betis de Giovani Lo Celso y Valentín Gómez se medirá al Lille.

Brujas - Aston Villa (13.45)

AEK Atenas - LASK Linz (13.45)

Porto - Manchester City (16)

Real Madrid - Inter (16)

Borussia Dortmund - Villarreal (16)

Lille - Real Betis (16)