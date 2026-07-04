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INGRESOS MILLONARIOS

El Real Madrid lidera el ranking de los clubes más valiosos del mundo en 2026

Se mantiene en el primer puesto tras la temporada 2024/25, donde alcanzó los 1.270 millones de dólares en ingresos según Forbes.   

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 04 de julio de 2026 a las 12:39
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Real Madrid: club de fútbol más valioso del mundo en 2026

El Real Madrid se mantiene como el club de fútbol más valioso del mundo en 2026 con un valor de 9.500 millones de dólares, a pesar de no haber obtenido títulos deportivos en los últimos dos años.



En segundo lugar está el FC Barcelona, actual campeón de LaLiga española, con una valoración de 7.500 millones de dólares e ingresos récord: es la primera vez en su historia que pasa los 1.000 millones de dólares.

El brasileño Vinicius Juniors uno de los referentes de la Casa Blanca

El Manchester United cierra el podio con 7.200 millones de dólares y le sigue el Liverpool, tasado en 6.200 millones. El PSG, bicampeón de la Champions League, se consolida en el top 5 con un valor de 5.800 millones de dólares.

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