El Santiago Bernabéu vuelve a vestirse de gala para una nueva noche de Champions League. Real Madrid recibirá este miércoles al RB Leipzig, dirigido por el argentino Martín Demichelis, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la temporada 2026/27. El Merengue quiere ratificar su condición de candidato, mientras que el conjunto alemán buscará dar el golpe y dejar atrás una derrota que encendió las dudas.

El partido comenzará a las 16 y tendrá un condimento especial para el equipo español: el clásico frente a Barcelona, previsto para el domingo, aparece en el horizonte y podría influir en la administración de las cargas físicas.

Real Madrid, con puntaje ideal y una ofensiva temible

El conjunto de José Mourinho llega con confianza y números perfectos en la Champions. En su estreno derrotó 2-1 al Inter y, en la segunda jornada, protagonizó un partidazo en Roma, donde se impuso por 4-3 para sumar su segunda victoria consecutiva.

A ese buen momento europeo le agregó una contundente actuación en el torneo local: goleó 4-1 al Sevilla, con Arda Güler y Kylian Mbappé como protagonistas durante la primera mitad. El francés vuelve a perfilarse como una de las principales amenazas ofensivas, acompañado por Vinícius Júnior, quien podrá jugar en Europa pese a la sanción que recibió en LaLiga por su expulsión ante Villarreal.

La principal incógnita pasa por la planificación del entrenador portugués. Con el clásico ante Barcelona a solo cuatro días, Mourinho podría dosificar esfuerzos sin perder de vista la importancia de sumar de a tres en el certamen continental.

Entre las novedades, Éder Militão volvió a integrar una convocatoria después de casi seis meses. En cambio, Rodrygo, Raúl Asencio y Ferland Mendy continúan fuera por lesión.

Leipzig necesita una reacción después del golpe ante Bayern

Del otro lado estará un Leipzig que atraviesa un presente irregular. El equipo de Demichelis comenzó su camino europeo con una derrota, pero se recuperó en la segunda fecha al vencer 1-0 al PSV con un tanto de Brajan Gruda, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en la competencia.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el último sábado, cuando cayó por un contundente 6-1 ante Bayern Múnich. Más allá del resultado, las cifras del encuentro reflejaron las dificultades defensivas del equipo alemán: recibió 26 remates, 15 de ellos dirigidos al arco.

Ubicado en el séptimo puesto de la Bundesliga, con nueve puntos, Leipzig tendrá una prueba exigente en Madrid. Demichelis buscará recuperar solidez y encontrar respuestas ante un rival que suele aprovechar los espacios y castigar cualquier desajuste defensivo.

Para el encuentro, el entrenador argentino no podrá contar con Marc Guiu ni Assan Ouedraogo, mientras que Christoph Baumgartner permanece en duda.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde a los octavos de final de la Champions 2023/24. En aquella serie, Real Madrid ganó 1-0 en Alemania y luego empató 1-1 en el Bernabéu para avanzar de ronda.

Las probables formaciones de Real Madrid y Leipzig

José Mourinho podría apostar por una estructura ofensiva, con Mbappé y Vinícius como referencias de ataque, acompañados por la creatividad de Güler y Bellingham. La posible rotación, debido al clásico del domingo, será uno de los aspectos a seguir.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.

RB Leipzig: Maarten Vandevoordt; Willi Orban, Castello Lukeba, Lukas Klostermann, David Raum; Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui, Rocco Reitz; Antonio Nusa, Brajan Gruda y Christopher Nkunku. DT: Martín Demichelis.

Real Madrid vs. Leipzig: horario, TV y datos del partido

Competencia: Champions League 2026/27.

Fecha: miércoles 21 de octubre.

Jornada: tercera de la fase de liga.

Hora: 16.00 de Argentina.

Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid.

Televisión: ESPN.

Árbitro principal: István Kovács (Rumania).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Real Madrid buscará mantener su marcha perfecta y llegar fortalecido al clásico español. Leipzig, por su parte, intentará convertir la visita al Bernabéu en una oportunidad para reivindicarse y demostrar que la goleada sufrida ante Bayern no define su verdadero potencial.