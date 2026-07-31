Lo que prometía ser el inicio de una historia de éxito en el club más poderoso del mundo terminó convirtiéndose, al menos por ahora, en una experiencia frustrante. Franco Mastantuono, la joya que el Real Madrid fue a buscar a River como una de las grandes promesas del fútbol internacional, quedó fuera de los planes deportivos de la Casa Blanca y ya le buscan destino para la próxima temporada.

El joven argentino no viajará con el plantel a Austria para disputar el amistoso frente a Fiorentina y todo indica que su futuro inmediato estará lejos de Madrid. La dirigencia merengue considera que necesita continuidad, minutos y un entorno con menos presión para terminar de desarrollar el enorme potencial que lo llevó a convertirse en una de las ventas más importantes de la historia del fútbol argentino.

La noticia genera impacto porque apenas un año atrás el escenario era completamente diferente. El Real Madrid desembolsó cerca de 45 millones de euros para quedarse con el futbolista surgido en River, convencido de que estaba incorporando a una de las futuras estrellas del fútbol mundial.

Las exigencias deportivas, la competencia interna y la presión permanente de vestir la camiseta más pesada de Europa terminaron jugando en contra del argentino, que nunca logró asentarse ni convertirse en una alternativa real dentro del equipo.

Durante su primera temporada disputó 35 encuentros, aunque los números estuvieron lejos de acompañar las expectativas que despertó su llegada: apenas marcó tres goles y entregó una asistencia.

Por eso, la dirigencia entendió que la mejor solución es repetir una fórmula que ya le dio resultados. El espejo más cercano es el de Nico Paz. El mediocampista argentino tampoco encontró espacio en el primer equipo y fue cedido al Como de Italia, donde explotó futbolísticamente, se ganó un lugar en la Selección Argentina y volvió a despertar el interés del Real Madrid.

Ahora, la Casa Blanca espera que Mastantuono pueda recorrer un camino similar. La intención es encontrarle un destino competitivo dentro de Europa donde tenga protagonismo y pueda recuperar la confianza que mostró en River, cuando era considerado uno de los proyectos más brillantes del fútbol sudamericano.

A sus 19 años, el talento sigue intacto. Lo que cambió es el escenario. El jugador que llegó como fichaje estrella y llamado a convertirse en una de las caras del futuro madridista deberá reconstruir su camino lejos del Santiago Bernabéu. El Real Madrid todavía cree en sus condiciones, pero entiende que su crecimiento deberá continuar en otro lugar.