Después de algunos días de especulaciones, finalmente se confirmó que José Mourinho no tendrá en cuenta a Franco Mastantuono para el Real Madrid. El joven volante argentino de 18 años, que tras una inversión de 60 millones de euros, no formará parte de los planes del entrenador portugués para la próxima temporada. De esta manera, el Merengue buscará que el jugador sea cedido a préstamo para que pueda ganar continuidad y recuperar su mejor nivel.

Tras una temporada irregular, su primera en la Casa Blanca, en la que Mastantuono disputó 35 partidos, 17 como titular, anotó tres goles y no registró asistencias, su rendimiento fue decreciendo y perdió terreno en el equipo. La dirigencia de Real Madrid ya trabaja en su salida temporal, siguiendo una estrategia similar a la aplicada con Endrick, quien fue cedido al Olympique de Lyon para sumar experiencia, con un acuerdo que no incluirá una opción de compra.

El surgido en River, ya relegado en la última etapa de Álvaro Arbeloa, quedó más atrás aún en la consideración por la llegada de Bernardo Silva y ante la posible incorporación del francés Michael Olise. En España y Europa ya hay varios clubes interesados en contar con el joven futbolista. Aunque River había mostrado interés en su regreso a principios de junio, Real Madrid priorizará las ofertas de clubes del Viejo Continente para continuar con el desarrollo del jugador.