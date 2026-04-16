La Secretaría de Deportes llevará adelante un campus de judo destinado a profesores, entrenadores y judocas de la Federación Neuquina, que se desarrollará del 23 al 25 de abril en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. La propuesta será libre y gratuita, y combinará instancias de formación teórica con espacios de práctica en tatami.

La actividad contará con un enfoque integral, orientado al fortalecimiento del deporte formativo. Por un lado, la instancia teórica estará dirigida a profesores y entrenadores que deseen incorporar herramientas vinculadas a metodologías de entrenamiento y manejo competitivo. Por otro lado, el campus incluirá prácticas destinadas a judocas de entre 13 y 19 años, con eje en evaluaciones físicas, técnicas y el abordaje de las emociones en competencia.

El cronograma prevé para la primera jornada, el jueves 23, una charla destinada a entrenadores que estará a cargo de la flamante entrenadora argentina Laura Martinel, que comenzará a las 16 con la presentación inicial.

La actividad continuará a las 17 con el desarrollo de contenidos sobre metodologías de entrenamiento y finalizará a las 17.45. A partir de las 18 se dará inicio a las actividades en tatami para deportistas, con cierre de la jornada a las 21.

Durante el viernes 24 se realizarán evaluaciones del equipo Araucanía en horario matutino, mientras que por la tarde se desarrollarán entrenamientos específicos. En tanto, el sábado 25 tendrá lugar una competencia interna, que será evaluativa para los Juegos EPADE 2026 y una reunión de cierre destinada a entrenadores.

Las actividades se llevarán a cabo en el Auditorio y el Polvorín de la Ciudad Deportiva, consolidando un espacio de formación y desarrollo que busca fortalecer el judo neuquino, promoviendo la capacitación permanente y el crecimiento de sus deportistas.