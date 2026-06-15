El inesperado pero más que meritorio empate que Cabo Verde le sacó a España en su debut mundialista tuvo un protagonista. A sus 40 años, el arquero Vozinha hizo historia con la selección de la que es leyenda. El experimentado guardameta, arquero más longevo del Mundial 2026, fue clave con sus intervenciones para que los españoles no pudieran romper el cero y los Tiburones Azules sacaron un punto en su debut mundialista.

Josimar Dias, su nombre real, es, además de uno de los pocos nacidos en Cabo Verde de la nómina de 26, es una de las grandes referencias de un equipo que disputó por primera vez una Copa del Mundo. Vozinha estuvo presente en todos los grandes torneos oficiales que jugó su equipo y, a pesar de que recién firmó su primer contrato profesional a los 25 años, se convirtió en una leyenda viva del fútbol de su país con sus atajadas ante España. Luego del partido, el "pibe de 40" no pudo contener la emoción.

El arquero dejó el fútbol local para incorporarse al Progresso de Angola. Apenas seis meses, después debutó con la selección nacional. El arquero dio sus primeros pasos en su país jugando en el Batuque, y luego de llegar a Angola recién en 2015 dio el salto a Europa, firmando por un equipo de Moldavia, el Zimbru Chisinau.

Un apodo curioso que lo acompaña

El sobrenombre que hoy luce el arquero caboverdeano nació en su infancia. Criado por sus abuelos en la isla de São Vicente, sus amigos lo llamaban Vozinha porque, después de los partidos callejeros, solía correr a refugiarse con ellos. Años más tarde, el sobrenombre terminó acompañándolo durante toda su carrera y hoy es el que lo identifica en el que fue, sin dudas, el partido de su carrera.