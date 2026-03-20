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Torneo Apertura

Se reanuda el Apertura: arranca la fecha 12 con dos duelos clave

La Liga Profesional de Fútbol retoma la acción este viernes con dos partidos en simultáneo: Atlético Tucumán recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield se mide ante Tigre.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 16:29
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La fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol se pone en marcha con dos partidos en simultáneo: Atlético Tucumán ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Banfield frente a Tigre.

La espera terminó y el fútbol argentino vuelve a escena. Este viernes se reanuda el Torneo Apertura con el inicio de la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol, en una jornada que tendrá dos encuentros que prometen intensidad y puntos clave en juego.

Desde las 21, Atlético Tucumán será local ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un cruce con realidades opuestas. El “Decano” atraviesa un presente complicado, con una racha negativa que lo tiene relegado en la tabla y obligado a reaccionar. Del otro lado, el “Lobo” llega mejor posicionado y con la ilusión de meterse en zona de clasificación a los playoffs.

En simultáneo, Banfield recibirá a Tigre en otro duelo que puede marcar el rumbo de ambos. El “Matador” es uno de los protagonistas de la Zona B y quiere consolidarse en los puestos de arriba, mientras que el “Taladro” necesita sumar con urgencia para salir de la zona baja y cambiar el rumbo de su campaña.

Con equipos que se juegan mucho más que tres puntos, la fecha 12 levanta el telón con dos partidos que prometen emociones desde el arranque. El Apertura vuelve a rodar y la pelea empieza a tomar temperatura.

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