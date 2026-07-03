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Deportes

Recaudación récord en la Premier League: 9.300 millones de dólares en la temporada

La liga inglesa confirma su dominio económico por sobre las demás ligas europeas durante 2025/26.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 03 de julio de 2026 a las 08:14
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La Premier League la liga que más factura en el mundo

La Premier League, el campeonato de Gran Bretaña alcanzó una recaudación récord de más de 9.300 millones de dólares en la temporada 2025/26 y lidera los ingresos de las cinco grandes ligas europeas.



En segundo lugar se encuentra La Liga de España. En la temporada recaudó más de 4.700 millones de dólares, lo que demuestra la ventaja que saca la liga inglesa cuyas recaudaciones duplican a las españolas.

Los ingresos de la Premier League son provenientes de los derechos de retransmisión, patrocinios, venta de entradas y acuerdos comerciales.

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