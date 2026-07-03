La Premier League, el campeonato de Gran Bretaña alcanzó una recaudación récord de más de 9.300 millones de dólares en la temporada 2025/26 y lidera los ingresos de las cinco grandes ligas europeas.







En segundo lugar se encuentra La Liga de España. En la temporada recaudó más de 4.700 millones de dólares, lo que demuestra la ventaja que saca la liga inglesa cuyas recaudaciones duplican a las españolas.

Los ingresos de la Premier League son provenientes de los derechos de retransmisión, patrocinios, venta de entradas y acuerdos comerciales.