Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras su gran triunfo frente a Atlético Mineiro por 2 a 0 y uno de los futbolistas vitales para el triunfo en Barranquilla fue Sebastián Villa. El extremo fue imparable durante todo el partido, asistió a Miguel Merentiel en el segundo gol xeneize y tuvo su noche de redención luego de algunos cuestionamientos.

La vuelta del colombiano al club de La Ribera no había generado una aceptación unánime, más bien todo lo contrario. Cuestionado por su coqueteo con River y por su conflictiva salida en 2023, eran más los hinchas que preferían no volver a verlo con la azul y amarilla. Los primeros meses desde su retorno parecían darles la razón, pero la paciencia de Rodolfo Arruabarrena y la tozudez del futbolista torcieron la historia.

De a poco, Villa comenzó a recuperar su nivel y, entre la dura lesión de Tomás Aranda y el lógico bajón del pibe Leonel Flores, el escenario se le presentó propicio para tener continuidad y empezar a ganarse un lugar entre los 11. Algo que hizo progresivamente hasta llegar a Barranquilla como indiscutido.

Desde el minuto cero de la final, el colombiano dejó en claro que estaba en una de sus noches. Veloz, preciso, encarador y con mucha decisión, fue el recurso permanente al que apeló Boca para arrinconar a Atlético Mineiro. De centros suyos llegaron las mejores situaciones de gol del primer tiempo, salvo el tanto de Santiago Ascacíbar, y en la primera jugada del complemento tuvo su gran aparición.

Villa recibió sobre la banda izquierda un gran pase de Jagger Herrera, con un toque se deshizo de la marca del reciente ingresado Ángelo Preciado y encaró hacia la línea de fondo. Con mucha precisión, sacó un zurdazo cruzado al medio del área que encontró a Miguel Merentiel libre para decretar el 2 a 0 con un golazo.