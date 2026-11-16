La eliminatoria de Primera Fase del Reducido de la Primera Nacional del fútbol argentino tuvo en el centro de la escena el escándalo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú. Luego del escándalo que se desató al final del encuentro en la capital chubutense, con la caída del arquero Nahuel Galardi, ahora la guerra entre los clubes se trasladó al campo mediático con fuego cruzado entre los presidentes Gabriel Viglianti, de los mendocinos, y Ricardo Sastre, del club patagónico.

Según publicó Maipú: "El futbolista presenta una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia". Su presidente Viglianti, dio fe de lo informado por los profesionales y subió la apuesta contra el club patagónico: "Creo que lo deportivo ha quedado en un segundo plano. Acá lo que más nos interesa a nosotros es cuidar a quienes hacen al fútbol que son los futbolistas. Madryn sube algunos informes, sin la autorización de subirlos, que dicen una cosa y ellos en el comunicado dicen que no tiene nada. Intentan desacreditar esa información", sostuvo.

Lo último fue en alusión a que Deportivo Madryn desmintió lo publicado por los mendocinos, adjunto un certificado que se diferenciaba de lo difundido por sus rivales. Sastre, muy duramente, acusó a Maipú de manipular el escenario para sacar ventaja: "Tampoco me interesan las declaraciones de Viglianti porque la actitud de ellos fue muy clara: faltando siete u ocho minutos hacer la obra de teatro que hicieron para no seguir jugando el partido cuando tenían que revertir un resultado de tres goles en contra". Además, sugirió que el certificado presentado por sus rivales había sido modificado con inteligencia artificial.

Una batalla que se definirá en los escritorios

La historia comenzó el sábado en Madryn, ya que la mejor clasificación de los patagónicos le dio la ventaja de jugar como local en este mano a mano que se disputó el sábado y marchaba hacia su desenlace con victoria del Aurinegro por 3 a 1. Los festejos en las cabeceras populares se desarrollaban en medio de fuegos de artificio, hasta que una bomba de estruendo provocó la caída del arquero visitante a los 36 minutos del complemento.

Afectado por el sonido, el jugador no volvió a levantarse, fue retirado en camilla y posteriormente trasladado a una clínica de la ciudad de Chubut. El árbitro principal, Bryan Ferreyra, demoró casi una hora en decretar la suspensión del partido. Para el anfitrión, la denuncia del arquero pasó a ser una situación extradeportiva en pos de un resultado deportivo, mientras que los visitantes insisten en las lesiones provocadas.

El caso ingresará este lunes en el Tribunal de Disciplina de la AFA, quien deberá resolver rápidamente porque la continuidad de la competencia depende de este resultado. Mientras tanto, las relaciones institucionales entre las partes se encuentran rotas y será clave el descargo de ambos en Buenos Aires.