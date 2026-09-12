Todo listo en Tucumán para un partido que promete mucho. Atlético Tucumán y River se enfrentan este sábado desde las 17.30, en el estadio Monumental José Fierro, por la novena jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano, con Silvio Trucco en el VAR.

River parece haber encontrado algo de tranquilidad después de semanas complicadas. Desde la llegada de Leonardo Ponzio como entrenador interino, el Millonario consiguió dos victorias consecutivas: derrotó 3-2 a Banfield y luego superó 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental, que lo deja con10 puntos y ocupa el décimo lugar de la Zona B, por lo que un nuevo triunfo podría permitirle meterse entre los equipos que avanzan a los playoffs. La diferencia con Atlético es de apenas tres unidades.

Ponzio apuesta por la continuidad y, si no surge ningún inconveniente de último momento, repetirá el mismo equipo por tercer partido consecutivo, y el tridente de ataque: Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi.

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un buen momento y llega al duelo con una racha de cinco partidos sin derrotas. Su última presentación fue con victoria por 2-1 ante Racing en Avellaneda, resultado que confirmó el buen presente del conjunto dirigido por Julio César Falcioni. En la Zona B del Clausura, el Decano marcha cuarto con 13 puntos, producto de tres triunfos, cuatro empates y una derrota.

El gran desafío será trasladar ese buen rendimiento a su estadio, donde buscará cortar además una racha negativa: no gana como local desde el 20 de marzo, cuando derrotó a Gimnasia.

El historial favorece a River, se enfrentaron 23 partidos. Con 11 victorias para el Millonario, 8 empates y apenas 4 derrotas, el antecedente más reciente fue el 3 de mayo de 2026, Atlético venció 1-0 a River en el Monumental, con gol de Renzo Tesuri.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Datos del partido: