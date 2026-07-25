La AFA difundió un emotivo video dedicado a Lionel Scaloni en un momento clave para el futuro de la Selección Argentina. Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y tras las declaraciones del entrenador sobre su continuidad, la Asociación del Fútbol Argentino decidió reconocer públicamente el exitoso ciclo iniciado en 2018 con una pieza cargada de recuerdos, emociones y un claro mensaje para que el DT continúe al frente del equipo.

El video comienza apelando a la memoria de los hinchas con una pregunta que resume el cambio que vivió el seleccionado nacional: "Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído?". Mientras se suceden imágenes del entrenador en el banco de suplentes, el relato recuerda los tiempos en los que asumió como interino y pocos confiaban en su proyecto.

La producción también rescata el camino recorrido hasta alcanzar la gloria. Con referencias a los cuestionamientos iniciales, el mensaje destaca que apoyar aquel proceso fue el primer paso hacia una etapa inolvidable. Además, pone el foco en la recuperación futbolística y emocional de Lionel Messi, recordando la conquista de la Copa América 2021 en el Maracaná frente a Brasil, un título que marcó un antes y un después para el capitán argentino.

Otro de los momentos más destacados del homenaje está dedicado al Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina levantó su tercera Copa del Mundo. El video revive la histórica final contra Francia, la emoción de los penales y las multitudinarias celebraciones que unieron al país. También recuerda la obtención de la Copa América 2024, consolidando a este plantel como uno de los más exitosos de la historia.

La pieza audiovisual también hace un repaso por el reciente Mundial 2026. Allí menciona la reacción del equipo en partidos decisivos, el hat-trick de Messi en el encuentro inaugural y la clasificación a una nueva final tras eliminar a Inglaterra. Aunque el desenlace frente a España no fue el esperado, el mensaje resalta el orgullo por un grupo que volvió a emocionar a millones de argentinos.

En el tramo final del video, la AFA deja un mensaje que muchos interpretaron como un pedido directo para que Scaloni continúe. "Hay más capítulos por escribir" y "Esta camiseta cuenta con vos" son algunas de las frases elegidas para destacar que el ciclo todavía podría seguir sumando logros. El reconocimiento busca reflejar el enorme sentido de pertenencia que el entrenador construyó con el seleccionado.

El emotivo video de la AFA

Las dudas sobre el futuro del DT surgieron inmediatamente después de la final del Mundial. En conferencia de prensa, un emocionado Lionel Scaloni aseguró: "Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo" y agregó: "Se necesitan muchas cosas para seguir". Sus palabras abrieron un escenario de incertidumbre que mantiene en vilo tanto a los dirigentes como a los hinchas.

Mientras define su futuro, Scaloni regresó a Pujato, donde recibió un cálido homenaje de vecinos y fanáticos. Entre regalos, una torta decorada con los colores de la Selección Argentina, cajones de frutillas, una camioneta ploteada con imágenes de Messi y un show de chamamé, el entrenador sintió una vez más el cariño popular. En ese contexto, el video publicado por la AFA refuerza un deseo compartido: que el ciclo más exitoso del fútbol argentino todavía tenga nuevas páginas por escribir.