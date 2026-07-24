Lionel Messi ingresando a una cafetería de Nueva York para buscar a Spider-Man fue la escena elegida para unir al fútbol con el universo cinematográfico de Marvel. Tom Holland protagonizó junto al capitán de la Selección Argentina el video promocional de Spider-Man: Un nuevo día y ahora reveló cómo se vivió ese encuentro detrás de cámara.

En la pieza, Peter Parker descubre la presencia del futbolista, se transforma rápidamente en el superhéroe y termina trasladándolo con su telaraña entre los edificios de la ciudad. La participación de Lionel Messi generó una fuerte repercusión entre los fanáticos, pero para quienes trabajaron en el proyecto también representó una señal sobre la dimensión internacional que podía alcanzar la película.

Durante una entrevista con Dami Nakache para Streams Telefe, Tom Holland reconoció que no esperaba que el argentino aceptara involucrarse en una producción de esas características. Al referirse a la predisposición que mostró durante la grabación, expresó: "Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas".

El protagonista de la saga valoró especialmente que Lionel Messi se animara a participar de una ficción vinculada con el universo del personaje. "Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo de Spider-Man no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película que estábamos haciendo está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos: Messi", aseguró Tom Holland.

Más allá de la importancia publicitaria del encuentro, el actor explicó que su entusiasmo tenía también una raíz personal. Desde hace años sigue la carrera del rosarino y encuentra en su recorrido deportivo una historia de superación con la que logró identificarse: "Lo he admirado por muchísimo tiempo. Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de algunas de sus desventajas".

La admiración de Tom Holland no se limita a los títulos o las actuaciones del futbolista dentro de una cancha. Al describir el efecto que su trayectoria tuvo sobre él, resumió sus sentimientos con otra frase contundente: "Siempre me pareció alguien muy inspirador".

La aparición de Lionel Messi permitió reunir finalmente a dos figuras reconocidas en todo el planeta dentro de una misma historia. Para Tom Holland, su aceptación no solo enriqueció la campaña de Spider-Man: Un nuevo día, sino que confirmó que el proyecto había logrado atraer incluso a una personalidad que habitualmente permanece alejada de este tipo de producciones.