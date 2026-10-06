Llegó el día. Lionel Messi marcó de penal en su despedida de la Selección Argentina, que le ganó 3-0 ante Benín en el estadio Monumental con su gol y los de Nicolás Otamendi y Nico Paz, ambos asistidos por el capitán argentino, quien se puso por última vez la camiseta de la Albiceleste. En un Monumental colmado, la Pulga representó por última vez al país después de más de dos décadas de una historia inigualable que incluyó la conquista de la Copa América en dos ocasiones, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

En el capítulo final de esta historia, el gol se le hizo algo esquivo a un Messi que tuvo numerosas chances de gol ante los dos arqueros de Benín, que hoy le negaron el tanto de jugada. Sin embargo, no impidió que el '10' participe de todos los tantos del partido. Primero, sirvió con un córner a Otamendi, que también marcó su último tanto con la Albiceleste, y minutos más tarde encontró a Nico Paz para que éste la cuelgue del ángulo.

El festejo de Messi y Otamendi tras el gol del zaguero. (Foto: Juano Tesone - Clarín)

Ya a veinte minutos para el final del encuentro, apareció el tanto que todos deseábamos. Un penal sobre Agustín Giay permitió que un Messi al que ya el arquero Marcel Dandjinou le había sacado un par de tiros libres, además de otro par de ocasiones claras falladas por el '10', pudiera por fin anotarse en el marcador y unirse en un festejo con el Monumental repleto. De esta manera, el eterno capitán del conjunto nacional cerró una hermosa historia de 21 años, seis títulos entre las juveniles y la Mayor y un sinfín de récords, además de un legado intangible que atraviesa a cada futbolero argentino en una noche para recordar.

El penal de Messi y el grito del Monumental

Faltando 20 minutos para el final, llegó lo que todos queríamos: el gol de despedida de Messi. Luego de un imprudente penal del defensor beninés sobre Giay, el chileno Fernando Véjar marcó el punto del penal para que Leo pueda anotarse en el marcador. Con un remate alto y cruzado, el capitán argentino estableció el 3-0.

El golazo de Nico Paz

A los 15 minutos del complemento apareció el segundo, nuevamente con participación de Messi. El '10' partió de la derecha y metió un pase al medio para un Nico Paz que acababa de ingresar desde el banco y, en una de sus primeras intervenciones, sacó un tremendo remate colocado al segundo palo que se colgó del ángulo para transformarse en el 2-0.

Otamendi marcó y se fue ovacionado

A los dos minutos del complemento llegó la apertura del marcador de la mano de otro que hoy dijo adiós. Un córner desde la izquierda de Messi le cayó perfecto a un Otamendi que entró por el punto penal para conectarla con derecha y establecer el 1-0. Minutos después del tanto, Scaloni realizó el cambio y el defensor de River se fue ovacionado por todo el Monumental.

El arquero le negó el gol a Messi

A los 25 minutos llegó la primera de las tres ocasiones que tuvo el '10' para anotarse en el marcador. En un tiro libre algo lejano, pero nada imposible para él, Messi probó con un zurdazo colocado sobre el palo de la barrera, pero el arquero Dandjinou respondió poniendo firme las manos. Minutos después, Leo tuvo otra clara con un pase de Rodrigo De Paul que no pudo conectar con exactitud, mientras que pasada la media hora el que lo encontró fue Lautaro Martínez, pero el capitán no pudo encontrar el arco con su remate.

La ovación entera del Monumental

En cuanto el reloj llegó a los diez minutos, se dio una de las primeras sorpresas de la noche cuando el encuentro se frenó para que todo el público le volviera a dedicar una ovación, fomentada también por la voz del estadio. Esto incluyó también a compañeros y rivales, que saludaron a un Messi que recibió el gesto emocionándose a medida que se sumaban las muestras de cariño.

La última entrada en calor

En los últimos minutos previos al partido ante Benín, y con la presencia de varios de sus seres queridos que habían sido enfocados por la transmisión, Messi salió a realizar la entrada en calor enfrente del público. Los presentes en el Monumental lo ovacionaron y, después de varios tiros libres al ángulo que le arrancaron aplausos y gritos de asombro la gente, volvió al túnel, nuevamente colmado por el cariño.

Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Benín: Marcel Dandjinou; Liam Omore, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

TV: Telefé y TyC Sports.

Estadio: Monumental.

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios a través de sus emisoras AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 junto al Super Mitre Deportivo.

El partido representa el cierre de una fecha FIFA especial para la Albiceleste, que comenzó con el triunfo ante Bolivia por 4-0 en Córdoba y continuó con la victoria 7-0 frente a Burkina Faso en un partido marcado por las complicaciones que sufrió el equipo africano para llegar al país. En el último de los tres encuentros del seleccionado, se espera un lleno total en el Monumental para ver la última vez de Leo en la Selección.

Para esta ocasión, Lionel Scaloni prepara un equipo con varias de las principales figuras del plantel, que le darán a Messi, el gran protagonista de una noche con homenajes antes y después del encuentro, el adiós en el verde césped. Se espera que Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, convocados especialmente para este partido, vayan de arranque, en tanto que Giovani Lo Celso, otro citado solamente para este compromiso, también formará parte del cotejo.

De Paul estará en cancha para compartir junto a Messi su último partido en la Selección.

La AFA invitó además a los campeones del mundo de Qatar 2022 y a sus familias para acompañar al capitán en su despedida. La gran mayoría estará presente en el último baile de Messi, mientras que otros no podrán asistir por distintos motivos, en su mayoría por la negativa de sus clubes a cederlos. La ceremonia buscará reunir a buena parte de aquel plantel que hizo historia junto al '10' en Qatar 2022.