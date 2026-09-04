Franco Colapinto aprovechó su estadía en Italia para protagonizar un encuentro muy especial antes del Gran Premio de Monza de Fórmula 1. El piloto de Alpine visitó a Lautaro Martínez, delantero y capitán del Inter de Milán, y ambos compartieron un momento que rápidamente llamó la atención en las redes sociales.

El acercamiento tuvo lugar en el Centro Deportivo Angelo Moratti, el predio ubicado en Appiano Gentile donde el conjunto italiano realiza sus entrenamientos. Allí, los dos argentinos posaron para las cámaras y, además de conversar, decidieron intercambiar algunos regalos que quedaron como recuerdo de una reunión muy particular.

El obsequio elegido por Lautaro Martínez fue una camiseta del Inter de Milán autografiada por el propio futbolista. Del otro lado, Franco Colapinto respondió con una camiseta vinculada a Alpine y también le dejó su firma al delantero, en un intercambio que reflejó la admiración que existe entre ambos referentes argentinos.

Pero el momento que más entusiasmo generó fue la fotografía que se tomaron juntos. El piloto quiso imitar el tradicional festejo de gol del Toro, cruzando los brazos sobre el pecho y levantando los dedos índices. Luego, Colapinto publicó la imagen en Instagram y le dedicó un mensaje cargado de admiración: “Animaaaaal, Lautaro Martínez. Un orgullo conocerte, Toro. Gracias por tantas alegrías”.

El encuentro se produjo en una semana importante para Franco Colapinto, que llega al GP de Italia con expectativa por las mejoras que Alpine viene implementando en su monoplaza. Además, la escudería francesa confirmó oficialmente que el argentino continuará como piloto titular durante la temporada 2027 junto a Pierre Gasly.

La decisión fue comunicada mediante un divertido video protagonizado por Franco Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen. En una escena presentada como una reunión privada, Briatore consultó al argentino si quería continuar representando a Alpine en la próxima temporada. La respuesta fue inmediata y eufórica: “Si, por favor”.

Un encuentro de lujo

Luego, Flavio Briatore explicó la determinación de la escudería y destacó la evolución del argentino: “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante”. También remarcó: “Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año”.

Por su parte, Franco Colapinto celebró públicamente su continuidad y valoró la confianza recibida: “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí”. Así, mientras se prepara para correr en Monza, el argentino sumó un recuerdo especial junto a Lautaro Martínez, en un encuentro que combinó Fórmula 1, fútbol y pasión argentina.