Se puso en marcha del fin de semana de acción en el Circuito internacional de Monza, con el Gran Premio de Italia. Franco Colapinto tuvo una aceptable actuación en la primera práctica libre donde quedó en el 9no lugar, muy cerca de los puestos por delante.

Con un tiempo de 1m24s028, a 1.020 segundos del mejor registro de la sesión que firmó Charles Leclerc con Ferrari (1m23s008), Colapinto terminó cerrando un buen inicio de viernes, ya que finalizó por delante del otro Alpine, manejado por Paul Aron, Rookie en remplazo de Pierre Gasly, y con poca diferencia de Gabriel Bortoleto (8° a 0s022), y a 0s226 del Racing Bulls, obra de Arvid Lindblad (7°).

La mala noticia para el piloto argentino fue cuando no pudo terminar la vuelta con los neumáticos rojos, poniendo en evidencia un problema que luego fue solucionado en los boxes, y redondeando un buen ensayo de cara a una exigente fecha en Monza, lugar donde debutó en la Fórmula 1 hace dos temporadas.

Los dueños de casa marcaron el camino, Leclerc fue el más rápido con 1m23s008 y Hamilton completó el 1-2 con 1m23s181, para Ferrari. Russell quedó tercero con el Mercedes en 1m23s312.

El circuito es uno de los más tradicionales del calendario anula fe la F1, ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y forma parte del calendario desde la primera temporada de la categoría en 1950, Por sus largas rectas y sus pocas curvas, es conocido como el "Templo de la Velocidad". Tiene una longitud de 5.793 kilómetros, y tendrá el domingo el GP de Italia a 53 vueltas.