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El reginense "Rauly" Martínez se llevó la primera etapa del Rally de Cipolletti

El inicio del certamen que se corre en la provincia de Río Negro, hubo varios abandonos y este domingo se define. 

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 22:21
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El reginense Martínez se alzó con la primera etapa en su clase y en la general del Rally de Cipolletti. Foto: Kbzon de los Santos

El representante de Villa Regina, Raúl "Rauly" Martínez se quedó con el primer lugar en la clasificación general tras la primera etapa del Rally Ciudad de Cipolletti que se corrió este sábado por caminos aledaños a la ciudad valletana rionegrina. El piloto de La Perla del Valle, navegado por Matías Gímenez, se impuso también en su categoría la A6, una de las más competitivas del campeonato Regional, que se puso en marcha este fin de semana.

El Ford Fiesta de Martínez superó las exigencias y sacó ventaja sobre el campeón Mauro Debasa, el natural de Colonia Catriel, se ubicó como escolta en la general y también en la división A6. En tercer lugar arribó el otro Debasa, Maximiliano Debasa, junto a Felipe Debasa con el Renault Clio. En la categoría N2, Octavio Fernández-Federico Centani lideran en la división tras la primera parte. El líder de la A8 es Facundo Sabas con el Gol Trend.

Foto: Kbzon de los Santos

La división A7 tiene como puntero a Claudio Astorga y en la RC5 manda Federico Fernández. La N1 es liderada por Agustín Pistagnesi, navegado por su padre Jorge Pistagnesi. En la A1 se impone Erik Regliner.

Foto: Kbzon de los Santos

 

Este domingo se disputará la segunda etapa con otros cuatro especiales con tramos locales y por Allen. El estado de los caminos será determinante ya que dejó secuelas con los numerosos abandonos y algunos vuelcos que solo generaron daños materiales, pero fueron de tal magnitud que no les permitieron continuar en competencia.

De las 68 máquinas que iniciaron la prueba, finalizaron la primera parte un total de 48.

Foto: Kbzon de los Santos

 

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