En Vicente López, Vélez Sarsfield le ganó a Platense como visitante por 2 a 0 en el marco de la undécima (11ª) fecha del Grupo A del Torneo Apertura 20226 de la Liga Profesional. Florián Monzón y Lucas Robertone fueron los autores de los goles del conjunto de Liniers que es más líder que nunca.

El Estadio Ciudad de Vicente López fue testigo de un partidazo entre dos de los mejores equipos del campeonato, donde el visitante aprovechó sus momentos y se quedó con los tres puntos.

En una primera parte vertiginosa, fue el conjunto de Liniers el que sacó una rápida ventaja que le permitió marcar los tiempos del encuentro.

Dilan Godoy le entregó la pelota a Monzón y el delantero sacó un precioso disparo de derecha para ponerla en el ángulo izquierdo de Matías Borgogno, que nada pudo hacer.

A pesar de estar abajo en el resultado, el Calamar nunca bajó los brazos y fue con todo en busca del empate. Gonzalo Lencina había anotado la igualdad cuatro minutos más tarde, pero un fuera de juego ahogó la alegría de los hinchas. Platense siguió buscando y mereció, al entretiempo, irse con un empate para encarar la segunda parte de otra forma.

En el arranque del complemento los de Guillermo Barros Schelotto salieron a plantarse y encontraron el segundo gol a los 49 minutos. Robertone recibió de Godoy y con un disparo seco venció la resistencia de Borgogno para el 2 a 0. En el primer gol marcado por el volante, tras su regreso al país.

El segundo gol de los de Liniers fue un duro golpe para el Calamar del cual no se pudo reponer. Platense fue perdiendo terreno con el correr de los minutos y el visitante, con este ventaja, manejó los hilos del partido sin ningún problema

En la próxima fecha, Platense visitará a Argentinos Juniors y Vélez será local ante Lanús.