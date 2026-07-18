El regreso de la Selección cambia todos los planes: AFA suspendió el fútbol argentino

La expectativa por la final del Mundial 2026 ya se siente mucho más allá de Nueva Jersey. A horas del choque decisivo entre Argentina y España, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una determinación que impactará de lleno en la agenda local: suspendió todos los partidos programados para el lunes 20 y martes 21 de julio con motivo del regreso de la Selección al país.

A qué equipos alcanza la suspensión de actividades dispuesta por AFA

La medida fue oficializada este sábado a través de un comunicado y alcanza a todas las categorías organizadas por la AFA, desde la Primera División hasta los distintos torneos del Ascenso.

"La Asociación del Fútbol Argentino informa que se encuentran suspendidos los encuentros de todas las categorías programados para el lunes 20 y martes 21 de julio. Esto debido al retorno de la Selección Nacional al país luego de la participación en el Mundial 2026", señaló la entidad.

La decisión obliga a reprogramar varios compromisos, aunque el más importante de ellos es la Supercopa Argentina que debían disputar Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia. El encuentro estaba previsto para el martes a las 18 en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, pero quedó oficialmente postergado.

Ahora será tarea de la organización encontrar una nueva fecha para uno de los partidos más esperados del calendario nacional. En los próximos días, dirigentes de ambos clubes y autoridades de la AFA mantendrán reuniones para definir cuándo se jugará la final.

La determinación responde a la enorme movilización popular que se espera para recibir al plantel dirigido por Lionel Scaloni una vez concluida su participación en la Copa del Mundo. La Selección afrontará este domingo la final frente a España con la posibilidad de defender el título conquistado en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.

Independientemente del resultado, se prevé que miles de hinchas acompañen la llegada de la delegación al país, tal como ocurrió tras la histórica consagración del mundial anterior. Ante ese escenario, la AFA optó por liberar el calendario durante dos jornadas para facilitar la organización del operativo y permitir que el foco esté puesto exclusivamente en el regreso del combinado nacional.

De esta manera, mientras Argentina se prepara para disputar una nueva final del mundo, el fútbol local entrará en pausa. La pelota dejará de rodar por dos días, a la espera de recibir a los protagonistas de una campaña que volvió a ilusionar a todo un país.