Final del Mundial 2026: el gobierno de Río Negro despliega un operativo integral de emergencias ante eventuales festejos

Con la expectativa puesta en la final del Mundial de fútbol que disputarán Argentina y España este domingo, el gobierno de Río Negro activó un operativo integral de emergencias destinado a garantizar la seguridad de la población ante posibles concentraciones masivas y festejos en distintos puntos de la provincia. El dispositivo fue diseñado a partir de un trabajo coordinado entre el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), la Policía de Río Negro, Defensa Civil, los cuerpos de Bomberos Voluntarios y las áreas municipales de Tránsito y Protección Civil. Además, se confirmó que la línea de emergencias 911 permanecerá operativa las 24 horas.

Vacaciones de invierno: San Carlos de Bariloche, Viedma y Cipolletti, entre las localidades más visitadas

Las autoridades provinciales definieron reforzar la cobertura en los principales centros urbanos y turísticos, donde se prevé una importante circulación de personas durante el fin de semana. Entre las ciudades incluidas en el esquema especial se encuentran San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca y Cipolletti, además de otras localidades del Alto Valle.

Los equipos de trabajo realizaron tareas conjuntas para garantizar la seguridad ante eventuales festejos - Foto: Río Negro

El objetivo es asegurar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier contingencia que pudiera registrarse una vez finalizado el encuentro deportivo, especialmente en sectores donde históricamente se concentran los festejos populares.

Operativo coordinado entre seguridad, salud y municipios

Según se informó oficialmente, los hospitales de las ciudades involucradas realizaron tareas de planificación interna para garantizar el funcionamiento de las guardias y la disponibilidad de recursos sanitarios. En paralelo, las mesas de trabajo integradas por organismos provinciales y municipales elaboraron mapas de cortes preventivos de tránsito, corredores sanitarios y puntos estratégicos de asistencia para facilitar el acceso de ambulancias, patrulleros y vehículos de emergencia.

Las medidas también contemplan la instalación de puestos de apoyo en zonas céntricas y la presencia de personal especializado para ordenar la circulación de peatones y vehículos en caso de registrarse una alta concurrencia.

La línea 911 estará habilitada durante toda la jornada

Desde los organismos intervinientes recordaron que el sistema de emergencias 911 continuará funcionando de manera permanente y solicitaron a la comunidad respetar las indicaciones de las fuerzas de seguridad y del personal de control.

Asimismo, recomendaron mantener despejadas las vías de evacuación y acceso a hospitales para evitar inconvenientes ante eventuales intervenciones sanitarias o de rescate.

El operativo permanecerá activo durante el desarrollo del partido y en las horas posteriores, período considerado clave por las autoridades para la prevención de incidentes y la asistencia de la población.