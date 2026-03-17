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Noche histórica en Lisboa

Remontada histórica en Lisboa: Sporting eliminó al sorprendente Bodø/Glimt tras un 5-0 inolvidable

El equipo noruego había goleado 3-0 en la ida, pero Sporting lo aplastó 5-0 en un partido inolvidable y lo eliminó en tiempo extra en una de las series más impactantes del torneo.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 17:43
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Sporting Lisboa logró una remontada histórica ante Bodø/Glimt, lo goleó 5-0 y lo eliminó en tiempo suplementario tras revertir un 0-3 en la serie.

La Champions League volvió a regalar una noche inolvidable, pero con final amargo para Bodø/Glimt. El equipo noruego, que había construido una ventaja contundente de 3-0 en la ida, sufrió una remontada histórica en Lisboa y quedó eliminado tras caer 5-0 ante Sporting en el estadio José Alvalade.

El conjunto portugués salió decidido a revertir la serie desde el primer minuto y encontró el primer golpe a los 34, cuando Gonzalo Inácio ganó de cabeza tras un tiro de esquina y abrió el marcador. Ese gol encendió a los “Leones”, que comenzaron a creer en una remontada que parecía imposible.

En el complemento, la presión local se intensificó y el segundo tanto llegó a los 60 minutos. Luis Javier Suárez desbordó por la derecha y asistió a Pedro Gonçalves, que definió con el arco a su merced para el 2-0. Sporting ya estaba a un solo gol de igualar la serie.

El momento clave llegó a los 78, cuando el propio Suárez, esta vez desde el punto penal, convirtió el 3-0 y desató la locura en Lisboa. El equipo portugués estaba a un paso de la hazaña.

Ya en el tiempo suplementario, Sporting terminó de completar la obra. A los 120+1, Rafael Nel, en su debut en Champions League, selló el 5-0 con un potente remate que desató el delirio total y confirmó una de las remontadas más impactantes de la historia reciente del certamen.

Así, Bodø/Glimt vio desmoronarse un sueño que parecía encaminado, mientras que Sporting Lisboa firmó una clasificación épica que quedará en la memoria de la Champions.

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