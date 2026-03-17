La Champions League volvió a regalar una noche inolvidable, pero con final amargo para Bodø/Glimt. El equipo noruego, que había construido una ventaja contundente de 3-0 en la ida, sufrió una remontada histórica en Lisboa y quedó eliminado tras caer 5-0 ante Sporting en el estadio José Alvalade.

El conjunto portugués salió decidido a revertir la serie desde el primer minuto y encontró el primer golpe a los 34, cuando Gonzalo Inácio ganó de cabeza tras un tiro de esquina y abrió el marcador. Ese gol encendió a los “Leones”, que comenzaron a creer en una remontada que parecía imposible.

En el complemento, la presión local se intensificó y el segundo tanto llegó a los 60 minutos. Luis Javier Suárez desbordó por la derecha y asistió a Pedro Gonçalves, que definió con el arco a su merced para el 2-0. Sporting ya estaba a un solo gol de igualar la serie.

El momento clave llegó a los 78, cuando el propio Suárez, esta vez desde el punto penal, convirtió el 3-0 y desató la locura en Lisboa. El equipo portugués estaba a un paso de la hazaña.

Ya en el tiempo suplementario, Sporting terminó de completar la obra. A los 120+1, Rafael Nel, en su debut en Champions League, selló el 5-0 con un potente remate que desató el delirio total y confirmó una de las remontadas más impactantes de la historia reciente del certamen.

Así, Bodø/Glimt vio desmoronarse un sueño que parecía encaminado, mientras que Sporting Lisboa firmó una clasificación épica que quedará en la memoria de la Champions.