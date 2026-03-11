Faltan menos de 100 días para el próximo mundial de fútbol y las agencias de viajes ya tienen gran parte de sus paquetes vendidos para el evento deportivo más importante del año. Esta vez convocará a millones de personas a Estados Unidos, Canadá y México, disputándose desde el 11 de junio hasta la gran final del 19 de julio, con 48 equipos.

Desde Neuquén ya han registrado alta demanda y consultas por los paquetes que ofrecen las agencias locales, ya que es una opción rápida y fácil para viajar sin preocuparse por las entradas y los traslados terrestres.

La agencia Al Mundo, con sedes tanto en Neuquén como en Cipolletti, informó que han tenido tanta demanda que el primer partido que disputa la selección Argentina con Argelia en Kansas ya está agotado. Es por esto que en caso de querer acceder a otro paquete se debe consultar disponibilidad primero.

En el caso de esta agencia, un paquete para el segundo partido confirmado de la Selección, Argentina vs Austria, que se juega el 22 de junio, con tres noches de alojamiento en hotel 3 estrellas y entradas en categoría 3 (atrás del arco), tiene un valor de USD 4.434.

"La venta está habilitada aproximadamente desde julio 2025, como la demanda fue muy alta hoy en dia se manda a consultar lo que es disponibilidad y precios, ya que mucho ya está agotado", explicaron desde Almundo.

Todos los paquetes incluyen:

3 noches de hotel 3 o 4 estrellas, según el paquete seleccionado

1 entrada categoría 3 (ubicación detrás de los arcos)

Traslados del hotel al estadio (ida y vuelta)

Acompañante en destino

Asistencia al viajero

En cuanto a los vuelos, que se adquieren aparte, el de Buenos Aires a Dallas tienen un valor de USD 1.288, el de Miami a Dallas de USD 273. En el caso de Miami a Kansas ida y vuelta vale USD 443 y Buenos Aires a Kansas USD 1.287.

Cabe destacar que el paquete total no incluye aéreos ni traslados a hotel o aeropuertos ni modificaciones, además es tarifa no reembosable. Los requisitos son principalmente contar con la documentación en regla ya que tanto Estados Unidos como Canadá exigen visa a los pasajeros argentinos. Esto es necesario tenerlo cuanto antes, ya que estos trámites suelen presentar demoras.

Por otro lado, la agencia Zanellato Viajes con sede en Neuquén, detalló que hay paquete terrestre para tres partidos, dos o uno, a elección. Desde este lugar indicaron que han tenido muchas consultas y varias ventas, a 92 días de la fecha.

Los que incluyen dos noches arrancan desde los USD 3000. En caso de elegir por ejemplo cuartos de final, el precio comienza en USD 4000. Al ser un mundial en tres países simultáneamente la organización es más compleja y depende de cada país, cada sede y la ubicación de la entrada.

Cada uno de estos paquetes incluyen: