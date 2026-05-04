El entrenamiento de Santos vivió una escena explosiva que tuvo como protagonistas a Neymar y el hijo de Robinho, en un episodio que rápidamente tomó repercusión en Brasil. Todo ocurrió durante un reducido entre jugadores que no venían sumando minutos, donde una jugada desató la polémica.

Según versiones de la prensa local, el juvenil, conocido como Robinho Jr., encaró con decisión y dejó en el camino a Neymar con una gambeta que no cayó nada bien. El delantero, con vasta experiencia tras su paso por Barcelona, habría interpretado la acción como una provocación directa.

La reacción no tardó en llegar. Neymar fue fuerte a la siguiente pelota y eso encendió la chispa de una discusión que escaló rápidamente. De acuerdo a testigos, hubo empujones, insultos y hasta un golpe que terminó con el joven en el piso, en medio de la sorpresa de todos los presentes.

El momento generó un fuerte revuelo dentro del plantel, que debió intervenir para separar a los futbolistas. La tensión era evidente y dejó al descubierto un clima delicado puertas adentro, en un equipo que no atraviesa su mejor presente deportivo.

Ya en el vestuario, tanto Neymar como el hijo de Robinho habrían optado por bajar el tono del conflicto. Sin cámaras ni testigos, los protagonistas habrían aclarado lo sucedido en privado, evitando que el episodio pase a mayores.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales ni del entorno del juvenil ni del propio Neymar. El hermetismo domina la situación, aunque el episodio ya circula con fuerza en los medios brasileños y redes sociales.

El escándalo llega en un momento sensible para Santos, que pelea por mantenerse fuera de la zona baja del Brasileirao. El reciente empate ante Palmeiras dejó al equipo en una posición incómoda, sin margen para errores.

En ese contexto, el entrenador Cuca confirmó que Neymar será titular en el próximo duelo por la Copa Sudamericana. Mientras tanto, la figura de Robinho sigue siendo noticia por su situación judicial, cumpliendo condena en Brasil tras una sentencia dictada en Italia.