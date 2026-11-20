La Copa Norma Baylon atraviesa sus jornadas decisivas en el Tenis Club Neuquén, sede de dos competencias internacionales juveniles que se desarrollan del 14 al sábado 21 de noviembre: el torneo COSAT, para las categorías Sub 14 y Sub 16, y el J30 del ITF World Tennis Tour Juniors, correspondiente a Sub 18. Con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia e Italia en los cuadros, los representantes de la Federación Neuquina de Tenis (FNT) supieron hacerse fuertes de local y llegar a las instancias decisivas en varias categorías.

Neuquén en lo más alto

En Mujeres Sub 14 la neuquina Lola Carbonelli Sancho, fue la gran figura local de la categoría: se consagró campeona en dobles y llegó a la final de singles. En tanto, la también local Uma Paz Lunardini, fue finalista en dobles.

En Varones Sub 14 y Mujeres Sub 18 (ITF J30), el neuquino Tiziano Di Lucente, jugó su primera final internacional. La neuquina Isabel Arabarco, disputará este viernes 20 de noviembre la final de singles de la categoría y, más tarde, también la final de dobles.

Por su parte, el Sub 14, ya están los primeros campeones. En singles masculino, el bonaerense Mateo Mariano Pallero, nacido en Pinamar y radicado en General Madariaga, primer preclasificado, se consagró campeón tras superar en la final al neuquino Tiziano Di Lucente por 6-3 y 6-2.

En singles femenino, la italiana Jazmin Belcastro, segunda favorita, obtuvo el título al vencer a la neuquina Lola Carbonelli Sancho por 6-3 y 7-5. En dobles masculino, la pareja argentina integrada por el mendocino de Luján de Cuyo, Joaquín Lloret y Mateo Mariano Pallero se quedó con el campeonato después de derrotar a Pedro Robledo de Rosario (Santa Fe) y el mendocino Pablo Alejo Vergara por 7-5 y 6-3.

En dobles femenino, Jazmin Belcastro y la neuquina Lola Carbonelli Sancho consiguieron el título tras imponerse por 6-2 y 6-2. Del otro lado de la red, la también neuquina Uma Paz Lunardini fue finalista. Pallero y Belcastro cerraron su participación en Sub 14 con dos títulos cada uno.

Viernes 20: Isabel Arabarco va por dos títulos

Por el ITF J30 este viernes será una jornada determinante , a partir de las 10: en la cancha 3, se disputará la final de singles femenino entre la neuquina Isabel Arabarco, segunda favorita, y la argentina de Tigre Felicitas Simon Padros, tercera preclasificada.

La final de dobles femenino está prevista no antes de las 14, en la cancha 1. las finalistas de individuales Arabarco y Simon Padros enfrentarán a las argentinas Sofía Gabilanes de Rufino (Santa Fe) y Zaira Abigail Martínez tamnbién de Santa Fe, nacida en Venado Tuerto pero oriunda de María Teresa, terceras preclasificadas.

En singles masculino, desde las 10 se jugarán las dos semifinales. En la cancha 8, el mendocino Genaro Bartolucci enfrentará al cordobés Octavio Calvetty, en choque de argentinos. Simultáneamente, en la cancha 9, el argentino de Salta Gastón Valdecantos se medirá con el chileno Tomás Alonso Valladares.

La cancha 3 recibirá la final de dobles masculino, no antes de las 14.30. La dupla del chileno Tomás Alonso Valladares y el argentino de Mendoza Genaro Bartolucci, primera favorita, jugará frente a la duplata santafesina que conforman, el rosarino Tomás Herrera y Facundo Rubén Leiva Chapero de Reconquista.

En tanto, el la divisional COSAT Sub 16, habrá dos definiciones. Desde las 10, en la cancha 1, el bonaerense de Pilar Novak Rabinovich, primer preclasificado, enfrentará al brasileño Joao Carlos Da Cunha De Marchi, segundo favorito, por el título de singles masculino.

En dobles masculino, no antes de las 12, en la cancha 4, se enfrentarán dos parejas argentina, Branko Fleitas de Capitán Bermúdez (Santa Fe) y el catamarqueño Malek Nasiff, cuartos preclasificados, ante de dupla mendocina de Nicolás Maidana de Mendoza capital y Benjamín Quiroga Massarente de Luján de Cuyo, ambos del Club Andino.