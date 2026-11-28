La Provincia de Neuquén realizó una nueva jornada del programa El Deporte con Vos, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de participación deportiva para personas con discapacidad y promover el acceso al deporte en todo el territorio provincial.

El encuentro se desarrolló en el Complejo Recreativo de la Mutual del Banco de la Provincia del Neuquén (BPN), en Neuquén capital, y contó con la participación de 100 personas provenientes de Plaza Huincul, Cutral Co, Villa El Chocón, Plottier, Centenario y Neuquén.

La actividad fue impulsada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes y la Dirección de Accesibilidad para Personas con Discapacidad.

“Este año Neuquén logró un resultado histórico al consagrarse campeón de los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía, un logro que refleja el trabajo y los procesos deportivos que venimos acompañando, pero que también nos compromete a seguir fortaleciendo el deporte adaptado desde sus bases. Por eso impulsamos jornadas inclusivas como esta, que promueven la participación, la integración y el encuentro, permitiendo que las personas con discapacidad puedan conocer y experimentar distintas disciplinas deportivas”, expresó la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone.

Agregó que "estas propuestas también nos permiten identificar nuevos talentos y acompañar sus procesos de formación y desarrollo. Entendemos al deporte como un derecho y nuestro compromiso es seguir generando espacios accesibles e inclusivos, garantizando la igualdad de oportunidades en todas las regiones de nuestra provincia".

Actividades

Durante la jornada se organizaron diferentes estaciones deportivas que permitieron a los asistentes conocer, experimentar y disfrutar de once disciplinas: básquet, powerchair, vóley sentado, bádminton, tenis, tiro con arco, parapowerlifting, rugby, atletismo, boccia y tenis de mesa. Los participantes pudieron recorrer los distintos espacios, acercarse a nuevas prácticas y compartir actividades acompañados por profesores, entrenadores y equipos técnicos.

La convocatoria reunió a personas de distintas edades y localidades, fortaleciendo el intercambio entre comunidades y generando un espacio de encuentro donde el deporte fue protagonista como herramienta de integración, participación y desarrollo personal.

Estas propuestas también permiten acercar las distintas disciplinas a nuevos deportistas, identificar talentos, acompañar procesos de iniciación y fortalecer el vínculo con instituciones y referentes que trabajan en el desarrollo del deporte adaptado en la provincia.

A través del programa “El Deporte con Vos”, el Gobierno provincial continúa impulsando políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a la actividad física y deportiva, promoviendo más oportunidades, igualdad de participación y espacios inclusivos en cada región de Neuquén.