Se puso en marcha entre semana la etapa de semifinales del Torneo Pre Federal 2026 de Básquet Región 7, con una jornada que dejó triunfos importantes tanto en la Zona Campeonato como en la Reclasificación.

En la lucha por el título, Pérfora de Plaza Hjuincul y Centro Español de Plottier consiguieron victorias en el inicio de sus respectivas series, mientras que Atlético Regina e Independiente hicieron lo propio en la lucha por la continuidad en la categoría.

La Zona Campeonato tuvo dos encuentros destacados. En Plaza Huincul, Pérfora fue contundente y derrotó a Pacífico por 103 a 70 en el estadio Oscar Piti Claris. El Verde mostró su poderío ofensivo y tomó una ventaja importante en la serie.

Por su parte, Centro Español dio el golpe en General Roca y venció a Deportivo Roca por 82 a 80, en un partido muy parejo disputado en el estadio Gimena Padín. El conjunto de Plottier consiguió una valiosa victoria como visitante y quedó a un paso de la final.

Independiente dió un paso importante para mantener la categoría, en El Histórico derrotó a Club Plottier

Independiente y Regina tomaron ventaja en la reclasificación

En la reclasificación también hubo ganó un visitante. Independiente de Neuquén se llevó un triunfo importante de Plottier al superar a Club Plottier por 78 a 73, en el estadio El Histórico.

En el otro cruce, Atlético Regina derrotó a Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 76 a 62 en La Calderita de la avenida Rivadavia en La Perla del Valle. El Albo consiguió marcar diferencias en el cierre del encuentro y se quedó con el primer punto de la serie.

El domingo será el segundo juego de la serie invirtiendo localías, desde las 20.30, se cruzarán Pacífico vs Pérfora, Centro Español vs Deportivo Roca, Independiente vs Club Plottier, y Petrolero Argentino con Atlético Regina.