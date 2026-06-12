Luego de que México y Sudáfrica dieran comienzo al Mundial 2026, con victoria del dueño de casa por 2 a 0, la fecha inaugural del Grupo A se completó en la ciudad azteca de Guadalajara con la victoria de Corea del Sur sobre República Checa por 2 a 1.

El combinado asiático tomó la iniciativa desde el primer minuto y controló el balón ante un rival europeo no muy ocupado en recuperar rápido la pelota. Los checos replegaron en propio campo y estuvieron expectantes durante todo el primer tiempo a un yerro o la mala salida coreana que intenta asociarse desde la última línea.

A diferencia de lo visto en el primer juego de la jornada, el partido tiene un mayor ritmo al que entregaron México y Sudáfrica en el Distrito Federal por la tarde.Corea merció poneser en ventaja durate el primer tiempo, sobre todo por lo que aportó Son en ofensiva, el ex delantero de Tottenham se mostró en gran forma en la primera mitad y tuvo las dos más clara de la noche.

El comienzo del complemento ratificó la supremacía asiática. Son continuó siendo una pesadilla para el fondo Checo que resistió con la intervención de su arquero Matej Kovar. Y así, como tantas veces en el fútbol, cayó el primer gol para equipo superado. A la salida de un saque lateral desde la derecha a los 13 minutos llegó el envío largo y fuerte con las manos para el ingreso de Krejci, quien de cabeza abrió el marcador.

Con total justicia deportiva, el mediocampista Whang Inbeon lo empató a los 21 minutos, luego de una gran jugada en la que el mediocampista picó a buscar el pase al vacío y dentro del área enganchó ante el arquero y el cierre del defensor. Con ambos desarmados sobre el césped, el número 6 definió de emboquillada contra el arco.

Nuevamente en los pies del Inbeom nació la jugada para el segundo gol. El mediocampista central soltó el pase para el extremo derecho y el centro de éste hizo contacto con el anticipo del ingresado Hyeon-Geu que puso en ventaja a quien más lo merecía cuando sólo restaban 10 minutos para el final.

Formaciones

Corea del Sur: Kim; Han-beom, Min Jae, Gi-hyuk; Young Goo, Inbeom, Paik, Tae seok; Kang in, Jae sung; Son. DT: Hong Myun-Bo.

República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick. DT: Miroslav Koubek.

Árbitro: Amin Omar, Epigto.

Estadio: Akron, Guadalajara. México.

La previa

Los surcoreanos, en su undécima Copa del Mundo consecutiva, buscarán tres puntos que los posicionen de buena manera para el objetivo de llegar a 16vos de final mientras que los checos persiguen el mismo objetivo.

Corea del Sur consiguió el boleto a esta Copa del Mundo con bastante antelación, al quedarse con el Grupo B de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). En sus últimos duelos de preparación consiguió victorias por 5-0 ante Trinidad y Tobago y un escueto 1-0 frente a El Salvador 1 a 0. Su máxima figura es Son Heung-min, que brilló en Tottenham y a sus 33 años es una de las tantas estrellas que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos jugando para Los Angeles FC.

Son llega a su cuarto Mundial buscando dar la sorpresa con Corea del Sur. (Foto: Reuters)

El camino de República Checa fue algo más complejo. Se ubicó segundo en el Grupo L de las Eliminatorias UEFA por detrás de Croacia y fue uno de los que entró por el Repechaje UEFA a la cita mundialista. En esos dos partidos, primero le ganó a Irlanda por penales y luego repitió la fórmula para superar a Dinamarca. Al igual que su rival de turno, el equipo liderado futbolísticamente por el goleador Patrik Schick salió victorioso en los dos partidos de preparación para la Copa del Mundo: le ganó a Kosovo 2-1 y a Guatemala 3-1 y anhela clasificarse a 16avos en un grupo muy parejo.

La que inician esta noche será la segunda participación mundialista de la República Checa como independiente. Su único registro previo fue en Alemania 2006, donde no logró superar la fase de grupos. Sin embargo, como parte de su historial deportivo no se puede dejar atrás la historia construida por Checoslovaquía que marcó presente en ocho citas.